Apple увеличи цените на няколко модела MacBook и iPad, като някои устройства поскъпнаха с до 300 долара в Съединените щати и до 300 паунда във Великобритания, съобщават световните медии. До това се стигна, след като компанията предупреди, че нарастващите разходи за памет и съхранение, свързани с бума на изкуствения интелект, са станали твърде скъпи за бизнеса.

Новите цени важат незабавно за избрани модели MacBook и iPad във Великобритания и в много други европейски цени.

От Apple заявиха, че нарастващото търсене на чипове с памет, използвани в центрове за данни с изкуствен интелект, е довело до покачване на производствените разходи, след като компанията е прекарала предходните три тримесечия в поемане на тези увеличения, вместо да ги прехвърли на клиентите.

Съобщението идва след коментари, направени от главния изпълнителен директор Тим Кук миналата седмица, в които той предупреди, че нарастващите разходи за полупроводници означават, че увеличенията на цените стават все по-трудни за избягване.

От Apple предполагат, че това поскъпване съвсем не е еднократен акт, защото компанията е достигнала точката, в която трябва да "започне да повишава цените" на редица продукти.

Цените на MacBook и iPad: покачването

Едно от най-големите увеличения на цените е отчетено във Великобритания, където ръстът на базовия MacBook Neo от £599 на £699, докато 512GB MacBook Air вече започва от £1299 вместо £1099. 1TB MacBook Pro се е повишил от £1699 на £1999.

Apple е увеличила цената на своята серия iPad. 128GB iPad Air вече започва от £749, в сравнение с £599, докато 256GB iPad Pro се е увеличил от £999 на £1199.

В Съединените щати същите продукти са се повишили с между $100 и $300 в зависимост от модела, като най-големите увеличения са засегнали конфигурациите на MacBook Pro и iPad Pro с по-голям капацитет.