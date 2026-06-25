САЩ разглеждат възможността да продадат на Турция изтребители F-35 - над шест години след като Анкара беше изключена от програмата заради покупката на руски зенитно-ракетни комплекси С-400, предаде "Ройтерс".

Паралелно с това администрацията на Доналд Тръмп подготвя и сделка за самолетни двигатели на стойност над 700 млн. долара - жест към съюзника преди срещата на върха на НАТО в Анкара следващия месец.

Процедурата е в ход

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви пред журналисти, че министърът на отбраната Пийт Хегсет и неговият екип активно преглеждат дали Турция отговаря на законовите условия за получаване на изтребителите. "Трябва да сертифицираме, че определени неща са се случили, за да спазим американското законодателство. Президентът ни помоли да направим това", каза Ванс.

От своя страна Тръмп - говорейки редом с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, загатна, че предстои решение в полза на Анкара. "Ще направя нещо, което ще го направи много щастлив", заяви той, имайки предвид турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Топли връзки, стара рана

Отношенията между Вашингтон и Анкара при Тръмп като цяло са добри - президентът редовно хвали Ердоган.

Изключването на Турция от програмата F-35 през 2019 г. обаче остава отворена рана: Анкара е загубила около 9 млрд. долара участие в индустриалния дял от програмата. Вашингтон наложи крайната мярка заради опасения, че поддържащите С-400 руски специалисти ще получат достъп до секретни американски технологии.

Освен всичко друго, това променя и баланса на силите в региона. Гърция, с която Турция има сериозни териториални търкания, вече сключи договор за доставка на най-малко 20 F-35, като първите машини се очакват след две години.

Даже доставките на нови F-16 от САЩ се случиха трудно и с голямо забавяне. По същия начин не беше лесно придобиването и на Eurofighter Typhoon.

Русия предлагаше Су-57 на Турция, но реална оферта не е имало. Даже и самото купуване на С-400 беше по-скоро политическа демонстрация на Ердоган към западните правителства, които според него не са осъдили достатъчно категорично опита за преврат от 2016 г. Според експерти зенитно-ракетните комплекси реално никога не са застъпвали на бойно дежурство.

Разочарована от зависимостта от западно оръжие, южната ни съседка разработи собствен стелт изтребител KAAN, макар че официалните лица признават, че ще минат години, преди той да замени американските F-16, формиращи гръбнака на военновъздушните сили.

Първа стъпка

Преди потенциалното завръщане към F-35 администрацията планира да финализира продажбата на десетки реактивни двигателя, произведени от General Electric. Те ще задвижат именно изтребителя KAAN - проект, стартирал още през 2016 г. като част от усилията на Анкара за по-голяма отбранителна самостоятелност.

Работата по него се ускори заради фиаското с F-35.

"Придобиването на двигателите е важно за Турция, но е и най-лесно постижимото от страна на администрация, направила далеч по-амбициозни обещания към Анкара", коментира пред "Ройтерс" Гьонюл Тол, директор на турската програма към Института за Близкия изток във Вашингтон.

Правни и политически бариери

Пътят към F-35 е изпълнен с правни ограничения. Раздел 1245 от Закона за националната отбрана за финансовата 2020 г. забранява доставката на изтребителите, освен ако министрите на отбраната и на външните работи не удостоверят, че Турция е снела напълно от въоръжение системата С-400 и се е ангажирала никога повече да не я придобива. Законът не предвижда президентска дерогация.

Опозицията в Конгреса е силна. 40 членове на Камарата на представителите са написали писмо до държавния секретар Марко Рубио още през август 2025 г. с искане турската молба за връщане в програмата за F-35 да бъде отхвърлена.