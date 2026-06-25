На автопазара вече има няколко електрически пикапа, но почти никой от тях не е предназначен за реална, тежка работа, и то най-вече на достъпна цена. Вместо да ухажва технологичните ентусиасти, електромобилът Slate Truck се прицелва право в бизнеса, фермерите и хората на труда в САЩ.

Ръководителите на автомобилния стартъп са премахнали всичко излишно, което оскъпява колата, за да се постигне цена, която изглежда немислима за днешния пазар.

Slate Auto подготвя олекотен електрически и умен пикап, който ще се продава за малко под 25 000 долара. Mаксимално опростеният продукт ще произвежда около 80 000 бройки годишно, което ще го направи по-бутиков от другите съперници.

Освен това от компанията са подготвили и петместен SUV.

Модулно превозно средство

Голямото предимство за постигането на тази ниска цена се крие в начина на производство. Външните части на пикапа са изработени от изключително здрави композитни материали.

Очакваният пробег на електромобила ще е около 350 км. Електромоторът му ще е с мощност 201 к.с. Полезният товар, който може да издържи, ще е около 640 кг.

Всеки ще може да избира от десетки цветови комбинации на купето. Пикапът ще е като "платно" и клиентът ще може да си го модулира сам.

Източник: Slate Auto

Електромобилът залага на спартански вид, ще е двуместен и ще има ръчно отварящи се прозорци. Превозното средство няма да разполага големи екрани, а само с малък такъв с информация за пробега, скоростта и други предупреждения.

Бордова навигационна система? Забравете за това.

С подкрепата на Безос и сие

Зад този пикап всъщност не стоят някакви ентусиасти в гараж, а едни от най-богатите хора на планетата. Още на първия етап няколко инвеститора събират 111 милиона долара, като в списъка с имена се появява името на самия Джеф Безос - създателя на Amazon.

Големият удар обаче идва през 2024 г., когато Безос, заедно с Марк Уолтър - собственикът на бейзболния отбор Лос Анджелис Доджърс, и фонда General Catalyst, изсипват в проекта още 600 милиона долара.

В средата на 2026 г. Slate затвори поредния си силен инвестиционен кръг за нови 650 милиона долара и обяви, че общият капитал на компанията вече възлиза на 1,4 милиарда долара, пише CNBC.

Без отрицателен брутен марж

Шефът на Slate Auto Питър Фариси, който е бивш вицепрезидент на Amazon Marketplace, е категоричен, че компанията няма да продава на загуба. В интервю пред CNBC уверява, че всеки един електрически пикап, който излезе от заводите на стартъпа в Мичиган, ще се продава с чиста печалба още от първия ден.

"Никоя друга автомобилна компания не е успявала да направи това преди. Така че е амбициозно. Ще е нужна много работа. Това е голямата цел, към която се стремим", казва още Фариси.

Пазарът на електрически превозни средства преминава през много труден период на охлаждане на търсенето и сериозни преструктурирания. Това се отразява тежко на новоизгряващите компании.

Източник: Slate Auto

Скорошни компании за електрически превозни средства като Lordstown Motors и Fisker Automative например вече фалираха.

Компанията Lucid Motors пък е отчела милиарди долари годишна загуба, въпреки че произвежда един от електромобилите с най-голям пробег и луксозен интериор в света.