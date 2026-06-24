Skoda представи Peaq - първия си изцяло електрически модел в класа на големите SUV. С дължина 4,87 метра, седем места и деклариран пробег над 640 километра, моделът се превръща в новия флагман на чешката марка и директен отговор на нарастващото търсене на просторни семейни електромобили в Европа.

Моментът на премиерата не е случаен. SUV-овете вече формират рекордните 54% от всички нови леки автомобили в Европа, а пазарът на електрическите модели сред тях е от най-динамично растящите сегменти в автоиндустрията.

Регистрациите в C и D сегментите заемат над половината от продажбите на електромобили на континента, като конкуренцията между европейски, корейски и китайски производители ескалира видимо.

Източник: Skoda

За самата Skoda навлизането в този сегмент идва от позиция на силата. През 2025 г. марката достави над 1 043 900 автомобила в световен мащаб - най-силното й представяне от шест години насам, и за пръв път се нареди на трето място сред най-продаваните марки в Европа.

В електрическия сегмент резултатите са не по-малко впечатляващи: Elroq (един размер под Peaq, както е Karoq спрямо Kodiaq) завърши 2025 г. като втория най-продаван електромобил в Европа с над 95 300 бройки, а заедно с Enyaq двата модела извеждат Skoda на четвърто място сред производителите на електромобили в региона с почти 175 000 доставени коли.

Skoda с главно Š

Peaq привидно е електрически еквивалент на Kodiaq, но е съществено по-голям. Говорим за кола, която е 11 сантиметра по-дълга, а междуосието от почти три метра е по-голямо дори от това на Superb.

Практическото следствие от тези размери: 935 литра багажник при конфигурация с пет места, 299 литра при разгъната трета редица и допълнителни 37 литра в предния багажник.

Източник: Skoda

Предлагат се два варианта батерия - 63 kWh и 91 kWh. Вторият е най-голямата батерия, монтирана някога в модел на Skoda. Базовата версия Peaq 60 покрива над 450 км. Топвариантът Peaq 90 със задно задвижване достига деклариран пробег над 640 км, а версията с 4х4 - около 610 км. Мощността варира между 201 и 295 к.с. в зависимост от конфигурацията.

С теглич Peaq се спря с два тона товар при 4x4 версията.

Технологии и интериор

Отвътре Skoda залага на т.нар. "салон на колела". Опционалният пакет Relax добавя вентилирани и масажиращи предни седалки, ергономични поставки за крака, интегрирано приложение за уелнес и аудиосистема Sonos с 16 говорителя.

Източник: Skoda

За пръв път в историята на марката се появяват спорните скрити дръжки за врати, както и панорамен покрив с Dynamic Shade Control. Централният елемент в интериора е вертикален 13,6-инчов дисплей - също първи такъв в Skoda.

На технологично ниво моделът предлага двупосочно зареждане, включително захранване на домашна мрежа и участие в енергийния пазар (V2G), системи за асистиране от ново поколение Travel Assist 3.0 и 360-градусова камера с триизмерна визуализация на купето. Стандартно са монтирани десет въздушни възглавници.

Цена, конкуренция, стратегия

Hyundai Ioniq 9 пък, при дори по-голяма дължина от 5,06 метра, излиза от 69 850 евро с единствен вариант батерия от 110 kWh.

Версията Peaq 90 с пробег над 640 км се предлага за 57 900 евро - с близо 12 000 евро под сравнимия Ioniq 9. Той се предлага само с батерия от 110 kWh.

Източник: Skoda

С Peaq Skoda не просто запълва дупка в портфолиото си - марката стъпва в сегмент, в който досега не е присъствала. Заедно с по-компактния Epiq, за който вече знаем, двата нови модела удвояват електрическата гама на марката.

Моментът изглежда подходящ за експанзия - а Skoda традиционно никак не се притесняват да завладяват нови територии с помощта на съотношението цена/качество.