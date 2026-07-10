Столичният общински съвет тази седмица прие решение за учредяване на "София Енерджи Трейд" ЕАД - собствено търговско дружество, което ще купува и продава електроенергия на общинските структури.

Идеята е проста: вместо всяко училище, детска градина или общинско предприятие да купува тока си поотделно на свободния пазар, общината ще преговаря централизирано и ще плаща минимална търговска надбавка. Очакваният финансов ефект е спестяване на над 5 млн. евро годишно.

Ако той бъде постигнат, със сигурност и други големи общини ще тръгнат по подобен път.

Проблемът с посредниците

От половин десетилетие небитовите потребители в България са изцяло на свободния пазар на електроенергия, където цените се определят от борсата и се договарят индивидуално с лицензиран търговец. Това е проблем за училище или детска градина, които нямат преговорната тежест на голям завод.

Точно това показва анализът на временна комисия към Столичния общински съвет, която в продължение на две години е проучвала цените, количествата и доставчиците на над 500 общински потребители. Изводът: обединени в едно дружество, общинските структури могат да договорят много по-ниска цена, отколкото постигат поотделно.

"Целта е да намалим разходите, които правят общинските заведения - дружества, училища и детски градини, като в момента всеки индивидуално купува тока си", коментира Цветомир Петров, председател на Столичния общински съвет.

Какво ще прави "София Енерджи Трейд"

Дружеството ще бъде еднолично акционерно, изцяло собственост на общината, с национален лиценз за търговия с електроенергия - което означава, че освен общинските обекти в София то ще може да предлага услуги и на стопански субекти в цялата страна.

За учредяването са нужни 500 000 евро, а в начален етап - 125 000 евро за лицензионните процедури.

Освен доставчик, дружеството ще изпълнява и функциите на координатор на балансираща група, като управлява потреблението на общинските обекти заедно с производството от собствени ВЕИ инсталации. След пълната либерализация на пазара за бита то ще може да снабдява и домакинствата.

Отново в София - в район "Витоша", функционира и енергийна общност с участието на местната власт, физически и юридически лица. Тя е изградена около соларна централа с мощност от 74 kWp върху покрива на училище.

Какво правят извън София

Още по време на кризисната ситуация с цените на тока през 2021-2022 г. се заговори за това как общините да купуват по-ефективно на свободния пазар. Сред обсъжданите варианти беше именно създаването на обединения с цел постигане на по-добри търговски условия.

Темата отново би станала актуална, ако в София бъдат постигнати очакваните икономии.

Междувременно има и развитие по линия на енергийните общности. Най-напредналият пример е в Габрово, където общината изгради 100-киловатова фотоволтаична централа върху покрива на регионалното депо за отпадъци. Инициативата привлече 73 членове, сред тях граждани, фирми и общината, а произведеният излишък се продава на други общински сгради на цена, по-ниска от борсовата.

В Бургас пък тече набиране на средства за 420-киловатова инсталация върху покрива на плувен комплекс, финансирана отчасти от жители с вноски между 500 и 10 000 лв.