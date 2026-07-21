Инвестиционните гиганти KKR и AEW Capital Management излизат от китайския пазар на търговски имоти, като са готови да продадат активи на цени, едва покриващи банковите заеми по тях – поредното свидетелство за трайното бягство на чуждестранния капитал от страната, съобщи Bloomberg.

KKR предлага девет обекта в континентален Китай, сред които луксозен жилищен комплекс в покрайнините на Пекин и хотел от среден клас на историческото пекинско крайбрежие Бунд в Шанхай.

AEW – бостънското поделение за недвижими имоти на Natixis Investment Managers, търси купувачи за офис небостъргача HeXa International Plaza, многофункционалния комплекс Jing IN International Center в Пекин, както и за сградата на Shanghai Pudong Development Bank в бизнес квартала Лудзиадзуй.

По думи на запознати с преговорите и двете компании очакват постъпленията да покрият единствено банковите заеми, използвани за придобиването на имотите – между 50% и 60% от първоначалната им покупна цена. Това на практика означава, че вложеният собствен капитал, който представлява около 40 до 50% от оценките при покупка, ще бъде почти изцяло изтрит.

Част от по-широко отдръпване

Продажбите се вписват в тенденция на масово оттегляне на чуждестранен капитал от китайския имотен сектор.

През последните 15 години глобални инвеститори са вложили близо 140 милиарда долара в офис сгради, складове, търговски центрове и центрове за данни в Китай, показват данни на MSCI Real Capital Analytics.

Икономическото забавяне и рекордното свръхпредлагане обаче трайно свалят наемите и цените на имотите, което кара все повече собственици да преминат в режим на продажба.

Цените на новите жилища в 70 от най-големите китайски градове бележат годишен спад вече 31 последователни месеца към януари 2026 г., по данни на изследователската агенция China Index Academy, цитирани от Ройтерс. Най-тежко засегнати са инвеститорите, влезли на пазара около пика от 2019 г., когато оценките на офис активите са били на историческите си върхове.

KKR и AEW засега не са коментирали официално сделките.

На фона на изтеглянето на американските фондове от традиционните имотни активи, хонконгски компании в сектора вече пренасочват стратегиите си към инфраструктура за изкуствен интелект.

Хаорао Лиу, президент за региона на Китай в Reynold Lemkins, определи Хонконг като потенциален мост между китайските технологични компании и глобалните изчислителни мощности – тенденция, която очертава по-широко пренасочване на капитала в недвижими имоти в региона от класическите търговски активи към технологичната инфраструктура.