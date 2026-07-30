В края на май Ferrari представи първия си изцяло електрически автомобил Luce. Той поляризира мнението на инвеститорите и потребителите в социалните мрежи, които упрекнаха дизайна и поставиха под въпрос реализирането на модела на пазара. Бившият председател на Ferrari Лука Кордеро ди Монтедземоло дори призова за премахването на емблематичния кон, а акциите на компанията паднаха с 8%.

Два месеца по-късно обаче двама източници, близки до фирмата, заявиха пред The Financial Times, че италианският производител вече е реализирал целевите си продажби за тази година. Според тях планираният брой е бил по-малко от 500 автомобила, а предполагаемата цена - около 550 хиляди евро.

В дългосрочен план целта са около 2500 продадени превозни средства до 2030 г., или средно 600 бройки годишно - около 5% от общите продажби.

По-интересното от краткия срок са пазарите, на които Luce е навлязъл. Според официално изявление Ferrari се е насочила към представители на новото поколение богати купувачи, особено в Китай и технологични центрове като Силициевата долина, които вече са свикнали да шофират електрически превозни средства.

Стратегията на италианската марка с дългогодишни традиции ясно показва, че целта ѝ не е да превъзпитава потребителите, а да достигне до нови групи и пазари. Според източниците представянето на Luce е силно не само сред американските технологични предприемачи, но и на силно желания китайски пазар.

Това е голямо изключение предвид резултатите на останалите европейски автомобилни производители, особено немските, които обявиха спад на продажбите си в азиатската страна, намалиха прогнозите за тазгодишните си печалби и предприеха мерки за ограничаване на разходите, започвайки от съкращението на хиляди хора.

Най-вероятно доброто представяне на Ferrari се дължи на предпочитанията на местния пазар относно електрическите автомобили, в частност и сред по-богатото население, както и името и имиджа на марката.

Източник: Ferrari

Макар все още да няма официални подробности от италианската компания, информацията на източниците показва, че засега Luce успява да се наложи сред потребители. Дали комбинацията от иновации, дългогодишни традиции, добра маркетингова стратегия и престижно име ще продължи да работи дори и на най-конкурентния пазар в сегмента, ще покажат годишните отчети.