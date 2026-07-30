Хедж фондът Situational Awareness, основан от бившия изследовател в OpenAI Леополд Ашенбренер, е ликвидирал всички свои публични позиции след сериозни загуби от инвестиции в компании, свързани с изкуствен интелект, както и неуспешни къси залози срещу софтуерни акции, съобщава CNBC.

Според запознати източници фондът е излязъл от публичните си инвестиции чрез една голяма сделка с друг хедж фонд. Публичните позиции - както дълги, така и къси, представляваха около две трети от общия портфейл.

Загубите са натрупани през последните седмици, след като ключови инфраструктурни инвестиции в AI, включително SK Hynix, отчетоха рязък спад, а късите позиции в софтуерни компании като Adobe се обърнаха срещу фонда.

Размерът на загубите и обемът на средствата, които фондът се опитва да набере, не са публично известни.

Няколко от основните му прайм брокери - Bank of America, Goldman Sachs и JPMorgan Chase, работят със Situational Awareness за покриване на маржин изискванията и за организирано намаляване на експозициите. Брокерите са предлагали за продажба част от дългите и късите позиции на фонда преди началото на търговията в четвъртък, става ясно от информацията на американската медия.

Фондът ще продължи да функционира, но към момента разполага единствено с частни инвестиции. Паралелно с това се опитва да осигури ликвидност чрез продажба на дялове в частни компании, включително участие в Anthropic.

Размерът на предлаганата позиция не е известен, но потенциални купувачи са проявили интерес да придобият част или целия дял.

25-годишният Ашенбренер беше сред най-внимателно следените инвеститори в сферата на AI. Той основа фонда върху тезата, че все по-мощните AI системи ще изискват огромно разширяване на производството на чипове, памет, центрове за данни и енергийна инфраструктура.

Най-големите публични позиции на фонда към края на първото тримесечие включваха Nebius Group, Sandisk, Micron и CoreWeave - всички със спад над 35% през последния месец.

Ашенбренер придоби популярност след серия есета през 2024 г., в които аргументира, че бързият напредък в изкуствения интелект ще наложи мащабно увеличаване на изчислителната мощ, напреднали полупроводници и енергийни мощности. Тези идеи се превърнаха в интелектуална основа на Situational Awareness след напускането му на OpenAI.

Той завършва Колумбийския университет като първенец на випуска на 19 години и се присъединява към екипа Superalignment в OpenAI, откъдето е освободен през 2024 г. заради предполагаемо неправомерно споделяне на вътрешна информация - твърдение, което той оспорва.

Според профил във Fortune, Ашенбренер е сгоден за Авитал Балвит, началник на кабинета на изпълнителния директор на Anthropic Дарио Амодеи.