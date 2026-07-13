OpenAI спира браузъра Atlas на 9 август 2026 г. - по-малко от десет месеца след пускането му през октомври миналата година. Компанията обяви, че прехвърля функциите на браузъра в нова платформа за офис работа, наречена ChatGPT Work, изградена върху "наученото от Atlas", пише The Register.

При старта си Atlas беше представен с високи амбиции - браузър, в който ChatGPT е вграден директно, способен да чете и пренаписва страници, да отговаря на въпроси, а чрез "агентен режим" - да пазарува и резервира полети вместо потребителя.

Ръководителят на ChatGPT в OpenAI тогава заяви, че "браузърът току-що се промени", наричайки продукта стъпка към превръщането на ChatGPT в пълноценна операционна система, задвижвана от изкуствен интелект.

Реалността се оказа доста по-различна. Само дни след премиерата изследователи по сигурност демонстрираха атаки чрез prompt injection - техника, при която зловредни инструкции, скрити в съдържанието на уебстраница, могат да манипулират асистента на браузъра. Малко по-късно бе открита и втора уязвимост, при която специално конструирани URL адреси разкриваха информация за предишни посещения на потребителя.

Към проблемите се добави и бавната работа на агентния режим - според тест на The Verge, добавянето на едва три продукта в кошница в Amazon отнема цели десет минути. Браузърът пропускаше и значителна част от съдържанието в мрежата заради висящи спорове за авторски права.

Мястото на Atlas в "гробището" на OpenAI

Atlas се присъединява към списък от продукти на компанията, определени от бившия ръководител на разработката на нейните приложения Фиджи Симо (която вече напусна OpenAI) като странични експерименти.

Сред тях е и Sora, приложението за генериране на видео чрез изкуствен интелект, което просъществува по-малко от пет месеца, преди да се превърне в източник на масови нарушения на авторски права. Sora поне може да се каже, че беше успешен продукт, който просто се оказа твърде скъп и юридически проблематичен, докато AI браузърът беше класическо "от дузпа - в тъч" изпълнение. И то в навечерието на вече отложено един път IPO и опасения на пазара, че OpenAI губи инициативата в надпреварата на лабораториите за изкуствен интелект.

Суперприложението ChatGPT Work, наследникът на Atlas, обединява ChatGPT, инструмента за програмиране Codex и функциите на браузъра в едно приложение. То се захранва от новия модел на компанията GPT-5.6 и може да се свързва с файлове и бизнес приложения, да генерира документи, таблици, презентации и уебсайтове, както и да работи по сложни задачи в продължение на часове без непрекъсната намеса на потребителя.

Платформата включва директория с приставки за Slack, Microsoft Teams, Google Drive, SharePoint, имейл, календари, CRM системи и инструменти за управление на проекти. Codex губи самостоятелното си приложение и се вгражда изцяло в ChatGPT Work, получавайки нови функции за преглед на код и работа с множество хранилища едновременно.

ChatGPT Work вече е достъпен за десктоп, а през следващите дни ще стигне до потребителите на всички абонаментни планове - Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu, в уеб и мобилни версии.

Дали superapp стратегията ще има по-добри резултати, или, както нерядко се е случвало, ще видим комбинирани и мултиплициращи се проблеми - ще стане ясно скоро. Показателно е, че ChatGPT Work не се маркетира чак толкова бомбастично, колкото например браузъра, който трябваше да прати Google Chrome в музея...