Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley отчетоха рекордни приходи и печалби за второто тримесечие, а основната причина зад резултатите е бумът около изкуствения интелект. Числата показват, че AI вълната носи печалби далеч отвъд Силициевата долина - директно в баланса на Уолстрийт, съобщава CNBC.

Приходите на Goldman Sachs скочиха с 39% до 20,3 млрд. долара, а тези на JPMorgan Chase - с 27% до 58 млрд. долара. Morgan Stanley, която отчете резултатите си в сряда, един ден след конкурентите си, също удари рекорд: печалбата се покачи с 58% до 5,58 млрд. долара, а приходите - с 27% до 21,35 млрд. долара.

Печалбата на акция от 3,46 долара и приходите надминаха очакванията на анализаторите, които очакваха съответно 2,94 долара и 19,64 млрд. долара.

Търговията с акции бие очакванията

Най-ясното доказателство за ефекта на AI дойде от търговията с акции. При JPMorgan приходите от този сегмент нараснаха с 86% до 6 млрд. долара, а при Goldman - с 72% до 7,42 млрд. долара, като комбинираният резултат надмина прогнозите с 4,4 млрд. долара.

Bank of America отчете ръст от 70% до 3,6 млрд. долара. При Morgan Stanley приходите от търговия с акции достигнаха рекордните 6,3 млрд. долара - около 1,9 млрд. долара над очакванията, докато търговията с облигации се увеличи с 13% до 2,46 млрд. долара.

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Президентът и съръководител на глобалните пазари в Bank of America Суфиан Зубери посочи пред медията, че инвеститорите разширяват търсенето си на бенефициенти от AI темата към азиатските пазари - Южна Корея, Тайван и Япония.

Изпълнителният директор на Morgan Stanley Тед Пик определи резултатите като плод на "активни пазари и последователно изпълнение във всички региони".

Инвестиционното банкиране расте с AI сделките

Инвестиционното банкиране също отбеляза силен ръст, движен от сделки, свързани с AI инфраструктурата. При Goldman приходите от този сегмент скочиха с 55% до 3,4 млрд. долара, при JPMorgan - с 30% до 3,3 млрд. долара, а при Bank of America таксите нараснаха с 50% до 2,1 млрд. долара. Morgan Stanley отчете ръст от 58% до 2,44 млрд. долара - около 270 млн. долара над прогнозите, благодарение на завършени сливания, първични публични предлагания и нарастващо издаване на дълг.

Goldman беше водещ съветник при първичното публично предлагане на SpaceX и при емисията акции на Alphabet за 90 млрд. долара, а също съветва Dominion Energy при продажбата ѝ на NextEra Energy.

Изпълнителният директор на Goldman Дейвид Соломон заяви пред анализатори, че банката се намира "в средата на суперцикъл на капиталови разходи за AI", който тепърва навлиза в начален етап и ще продължи между три и пет години. Финансовият директор на JPMorgan Джеръми Барнъм добави, че изкуственият интелект е "навсякъде на финансовите пазари" и стои зад голяма част от глобалната активност.

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Другите бизнеси на Morgan Stanley също допринесоха - управлението на богатство отчете ръст от 14% до 8,86 млрд. долара, а инвестиционният мениджмънт - от 6% до 1,65 млрд. долара. Анализаторът от Wells Fargo Майк Майо посочи, че AI инвестиционният бум е достигнал "повратна точка" през второто тримесечие, като определи Goldman, JPMorgan и Morgan Stanley за най-големите бенефициенти на тенденцията.