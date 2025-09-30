Чешката компания Skoda Group обяви, че разширява бизнеса си в България. Дружеството ще достави 25 електрически влака у нас и ще разкрие нови работни места, свързани предимно с поддръжката на машините в специализирано за целта депо.

Към днешна дата "Метрополитен" има сключен договор с консорциум Skoda Transportation и Skoda Vagonka на стойност 134 млн. лв. без ДДС за общо осем метровлака, уточняват за Money.bg от "Метрополитен". Това са нови модерни машини, които отговарят на най-големите европейки изисквания за екология и качество на услугата.

"Съставите ще заменят най-старите руски влакове, движещи се по линии 1, 2 и 4 и ще спомогнат за намаляване на интервала за движение по втора метролиния след пускането в експлоатация на новата метростанция "Панчо Владигеров", разположена между станциите "Сливница" и "Обеля".

Новите влакове са съставени от четири вагона, с максимална дължина от 79,1 м и собствено тегло от 116 300 кг. Максималната им конструктивна скорост е 90 ĸм/ч.", разясняват от "Метрополитен".

От дружеството допълват, че след приключването на изпитанията в Чехия, съставът ще бъде транспортиран до България за тестове в реални условия по линии 1 и 4, като се очаква от фирмата производител да бъдат готови и с втория влак още в началото на месец октомври тази година.

На този фон от Skoda официално съобщават, че имат договорен ангажимент за цялостно наблюдение и експлоатация на всички нови влакове по обявената сделка за период от 15 години. В рамките на договора ще бъдат открити около 30 нови работни места. Проектът е свързан с въвеждане на нова техника и модернизация, както и с обучение на персонала. Сделката ще доведе до дългосрочни ползи за страната ни, уточняват от Министерството на икономиката и индустрията.

Модерните влакове се движат по релсите на няколко европейски държави

Ново депо за поддръжка на влаковете

Може би най-важната част от сделката със Skoda е новото депо за поддръжка на влаковете у нас. Това е и ключовата инвестиция на компанията в България, стана ясно по време на официална церемония в Чешкото посолство в София. Именно в депото ще бъде извършвана цялостната поддръжка на новите машини и ще бъдат обучавани, а след това и наемани на работа нови служители.

ледаме на България като наш партньор в ЕС с възможности за инвестиции в градската и железопътна мрежа. Потенциалът тук е огромен и той ще бъде изпълнен в следващите години", коментира Петр Новотни, главен изпълнителен директор на Skoda Group.

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов присъства на официалното подписване на договора за доставка, чиято обща стойност възлиза на над €500 милиона.

От чешката компания подчертават, че в момента техен приоритет е доставката и пускането в експлоатация новите влакове, като средносрочно във времето виждат нарастването на бизнеса у нас чрез поддръжката на машините, а дългосрочно чрез навлизането на още сектори в мобилността.

"Дъщерното дружество на Skoda в България вече е факт. Днес Имаме и нашият първи служител, а правният аспект ще оформим окончателно на 1 януари 2026-а година", коментира Петр Новотни.

"Министерството на икономиката и индустрията подкрепя стратегически партньорства, които съчетават технологични иновации с дългосрочни ползи, създаващи нови работни места", коментира от своя страна заместник-министър Дончо Барбалов.

Skoda Group е част от чешката PPF Group, която е един от най-големите инвеститори в България. Подписването на договора за доставка на новите електрически влакове е ключов етап от разширяване дейността на компанията не само у нас, но и на Балканите.

Новият участък трябва да бъде готов до 2027 година

От чешкото дружество устойчиво разширяват присъствието си в България. Преди четири години компанията достави за София и 30 тролейбуса Škoda 27Tr, съобразени с най-новите европейски стандарти за пълна достъпност, на стойност около €20 милиона.