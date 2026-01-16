Турция подновява усилията си за придобиване на изтребители Eurofighter, увеличавайки контактите си с производителя и партньорските страни, участващи в програмата за бойните самолети, пише турският сайт "Тюркийе тудей".

Турският министърът на отбраната Яшар Гюлер се е срещнал вчера в Анкара с Чарлз Уудбърн, главен изпълнителен директор на BAE Systems (британската фирма, която държи мажоритарния дял в консорциума за производството на изтребителите) и посланика на Великобритаиня в Анкара Джил Морис, съобщават турски медии.

А според информация от Министерството на отбраната, по време на срещата са разгледани техническите аспекти на процеса по придобиването на 20-те изтребителя Eurofighter, за които Турция и Великобритания подписаха предварително споразумение през 2025 г.

Сделката е на стойност 8 милиарда британски лири (9,2 милиарда евро), съобщиха през октомври 2025 г. от офиса на британския премиер Киър Стармър, информира тогава Reuters.

Същевременно сега от турското министерство съобщават, че през уикенда главнокомандващият ВВС на Турция ген. Зия Кадъоглу ще проведе тристранна среща в Катар с началниците на военновъздушните сили на Великобритания и Катар - една от двете страни, от които Турция планира за закупи още 12 изтребителя Eurofighter, за да увеличи общия брой на този тип изтребители до 44.