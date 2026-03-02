Увеличаването на производството в Европа би могло да намали разликата в цената на батериите за електрически автомобили, произведени в ЕС, и тези, идващи от Китай, до около 30% от сегашните 90%. Това съобщи в доклад транспортната и екологична кампания T&E, цитирана от Reuters. Дружеството призова ЕС да подкрепи сектора със своите планове за "Произведено в Европа".

Изпълнителният орган на ЕС ще предложи в сряда своя "Закон за индустриалния ускорител", с изисквания за приоритизиране на местно произведени продукти, когато се използват публични средства. Той е предназначен да обхване "ключови стратегически сектори", включително батерии, слънчева и вятърна енергия, производство на водород, ядрена енергия и електрически превозни средства.

Някои автомобилни производители смятат, че изискванията за местно производство биха направили батериите непосилно скъпи и биха подкопали конкурентоспособността на техните модели.

В доклада на T&E се казва, че подобрената производствена ефективност, по-специално чрез по-ниски нива на брак, както и чрез ноу-хау за работната сила и автоматизация, би могла да намали разликата в цената до 14 долара на киловатчас през 2030 г. от потенциални 41 долара.

Това би се равнявало на разлика за средностатистически електрически автомобил от 500 евро, която би могла да бъде дори по-малка с публични стимули или да се третира като застрахователна премия срещу вида ограничения за износ, които Китай вече е наложил върху критични минерали и редкоземни елементи.

"Европа се нуждае от местна индустрия за батерии като застраховка срещу превръщането на веригите си за доставки в оръжие. Изискванията за местно съдържание са единствената политика, която трябва да е на масата. Цената на правилата "Произведено в ЕС" е премия за суверенитет, която си струва да се плати", казва Юлия Полисканова, старши директор на T&E за веригите за доставки на превозни средства и електрическа мобилност.

Разликата в разходите би се намалила само ако изискванията на ЕС за местно производство позволят на компании като ACC, Powerco, Verkor да увеличат производството. Планът "Произведено в Европа" трябва да посочи, че схемите за обществена подкрепа изрично включват данъчни облекчения за електрически превозни средства за собственици на електрически превозни средства, както и за работодатели и служители в корпоративни автомобилни схеми, подчертават от T&E.