Тази седмица Конгресът на САЩ отпразнува рядка двупартийна победа, след като с огромно мнозинство прие най-големия законопроект за достъпност на жилищата от поколение насам. В сряда американският президент Доналд Тръмп трябваше да го подпише. Само че плановете се промениха, пише CNN Business.

По-малко от два часа преди планираното подписване, Тръмп публикува в социалните медии това:

"Днешната пресконференция и подписване за жилищното строителство се отменят, докато не приемем крайно необходимия закон SAVE AMERICA ACT, който считам за национална извънредна ситуация", визирайки законопроект, който би затегнал изискванията за лична карта за гласуване на избори в САЩ.

Източник: EPA/БГНЕС

Президентът ясно заяви, че законът SAVE America Act има приоритет пред законопроекта за достъпност на жилищата, наречен "Закон за пътя към жилищното строителство на 21 век".

Законопроектът за жилищното строителство има за цел да се справи с кризата с достъпността на жилищата в Америка, предимно чрез насърчаване на предлагането на повече жилища. Законопроектът включва и първо по рода си ограничение върху частния капитал, като забранява на големите инвеститори да купуват еднофамилни къщи.

Дори ако Доналд Тръмп откаже да го подпише, законопроектът все пак може да се превърне в закон в рамките на 10 дни, докато Конгресът е в сесия, стига да няма вето.

Идеята за този нов закон отразява нарастващото осъзнаване, че високата цена на живот оказва натиск върху американците и прави собствеността на жилище все по-трудно достъпна. Във вторник Камарата на представителите гласува за приемането на законопроекта, само ден след като Сенатът също го одобри. Остава да видим дали все пак ще влезе в сила, въпреки натиска от страна на президентската институция.