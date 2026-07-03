Типично в стила на американския президент Доналд Тръмп, от 4 юли, националния празник на САЩ, всяко американско дете, родено между 2025 и 2028 г., ще получи по 1000 долара за инвестиране.

Инициативата "Тръмп сметки" (Trump Accounts) ще превърне младите американци в бъдещи инвеститори на Уолстрийт. А идеята на Белия дом е с това да повиши финансовата сигурност на децата.

Освен това с тази идея американският президент ще се опита да върне доверието в класическия американски капитализъм.

Повече за програмата

Съгласно програмата, родителите могат да откриват инвестиционни сметки за всяко дете, родено по време на втория мандат на Тръмп, и автоматично да получават 1000 долара от правителството, пише ABC News.

Депозираните средства - от държавата, от филантропи и работодатели, се поверява на частни инвестиционни мениджъри. Сумата ще бъде управлявана от тях, докато децата не навършат пълнолетие.

Тогава те получават достъп до натрупания капитал. Средствата обаче ще могат да се теглят само при определени цели като покупка на жилище или плащане на висше образование например.

Официалното приложение Trump Accounts вече е достъпно на всички основни платформи, съобщава Министерството на финансите в изявление.

Източник: GettyImages Американският президент на откриването на инициативата

Акаунтите ще заработят на 4 юли.

Цялата политика стана възможна, след като Конгресът на САЩ одобри мащабен пакет от мерки, носещ типичното за Белия дом име "Големият красив закон".

За по-отрасналите деца, които са под 10 години и изпускат държавния бонус, се включва милиардерът Майкъл Дел - основателят на компютърния гигант Dell. Заедно със съпругата си дариха 6,25 милиарда долара лични средства, за да осигурят по 250 долара в сметката на всяко хлапе от семейства с по-ниски доходи.

Към вълната от филантропи се присъедини и известният инвеститор Брад Герстнер. Още през януари Тръмп обяви, че Герстнер ще дари по 250 долара в инвестиционна сметка на всяко дете под 5-годишна възраст в щата Индиана.

В борба със социализма

Икономическата философия на Запада преминава през криза на доверието, сочат данни на от социологически проучвания на Gallup.

Подкрепата за капитализма е достигнала 15-годишно дъно, а недоволството е най-осезаемо сред по-младото поколение. Цели 49% от младите споделят положително мнение за социализма, а 54% изразяват негативно отношение към капитализма.

Служители на администрацията на Тръмп и други поддръжници на новите инвестиционни сметки от Републиканската партия се надяват, че даването на дял от фондовия пазар на деца може да помогне за обръщане на това настроение, според Business Insider.

"Правим нещо много по-добро от това да даваме на следващото поколение милостиня", каза президентът. "Даваме им отговорност за бъдещето на Америка."

Благословия от бизнеса

Водещи финансови и технологични гиганти в САЩ вече обявиха, че ще внасят до 1000 долара или повече като съответстващо финансиране в сметките за децата на своите служители.

NYT съобщава, че към инициативата са се присъединили големи банки и инвестиционни фирми като Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan Chase, BlackRock, Morgan Stanley, Citi и Charles Schwab .

В технологичния сектор Micron Technology направи най-мащабния ангажимент от 250 милиона долара, като беше последвана от Intel, Nvidia, IBM, Dell и Broadcom .

Списъкът се допълва и от големи корпорации в секторите на услугите, медиите и транспорта, сред които Chipotle, Uber, Mastercard, Visa, Comcast, News Corp и Fox Corp.