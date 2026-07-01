Доналд Тръмп е спечелил 1,2 милиарда долара от криптовалути през първата си година, в която е президент, показват официални финансови отчети. По-интересното е, че близо половината - около 550 милиона долара - са в резултат на връзките му със стартъпа World Liberty Financial, който е основан от... неговите синове и наследника на специалния пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф.

Според Службата за правителствена етика на САЩ Тръмп е получил 635 милиона долара авторски възнаграждения по лицензионно споразумение, свързано с криптовалутата $TRUMP, която беше пусната в експлоатация само часове преди встъпването му в длъжност като президент през януари.

Така, благодарение на криптовалути, президентът на САЩ е увеличил личното си богатство от 2,3 милиарда на 6,5 милиарда долара. Това е почти тройно повишение само за периода между 2024 и 2026 г., отбелязва Forbes.

Проблемът

Причината Службата за правителствена етика на САЩ да разглежда ситуацията е конфликтът на интереси, който се създава от позицията му и ръста на личните му финанси. Според тях Тръмп не само е инвестирал в криптовалутната индустрия, докато е бил президент, но и е предприел мерки за намаляване на регулациите, което е повишило стойността на голяма част от активите му.

Въпреки това, от Белия дом отричат да има злоупотреба със служебно положение. "Всички действия на президента Тръмп и неговата администрация са предприети в най-добрия интерес на американския народ", заяви главният заместник-говорещ Анна Кели в изявление пред AFP.

Освен приходите, получени от собствените криптовалути, Тръмп е спечелил и няколко милиона долара от акции в различни публично листвани компании в сектора като борсовата платформа Coinbase. Според отчетите президентът има печалба от стоки с марката Тръмп, вариращи от дрехи и стикери за брони до над 208 хиляди долара от библии. В момента всички активи на президента се държат в тръст, управляван от сина му Доналд Тръмп-младши.