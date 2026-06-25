Volkswagen се договори за продажбата на 51% от подразделението си Everllence на инвестиционния фонд Bain Capital в сделка на стойност около €7,4 милиарда, съобщава Ройтерс. Очаква се трансакцията да бъде сред най-големите индустриални сделки в Европа през тази година и да осигури на германския автомобилен производител допълнителен финансов ресурс в период на преструктуриране и натиск върху основния му автомобилен бизнес.

Въпреки продажбата Volkswagen няма да се оттегли напълно от компанията. Концернът ще запази 49% дял и ще остане ключов акционер поне в средносрочен план. Сигурен знак, че все още вижда потенциал за бъдещ растеж в тази посока.

Далеч над счетоводна стойност

Сделката оценява Everllence значително над счетоводната й стойност. Към края на май компанията е била записана в баланса на Volkswagen за около €3,4 милиарда.

Bain Capital спечели надпреварата срещу други големи инвестиционни играчи, сред които CVC и EQT. Последният участваше в консорциум заедно с Porsche SE и катарския държавен инвестиционен фонд. Porsche SE контролира над половината от правата на глас във Volkswagen, а Катар притежава около 17% от компанията чрез своя суверенен фонд.

Макар да е наследник на традиционен индустриален бизнес, Everllence далеч не е просто производител на дизелови двигатели. Компанията, която до скоро носеше името MAN Energy Solutions, разработва двигатели, турбомашини и решения за енергийна ефективност, декарбонизация и задвижване в морския транспорт, енергетиката и тежката индустрия.

Именно тук се крие и една от причините за високата оценка, подчертават анализатори. Освен в корабоплаването, компанията вижда сериозни възможности за растеж в сектора на центровете за данни, където бумът на изкуствения интелект увеличава нуждите от резервно електрозахранване и енергийна инфраструктура. Това превръща бизнеса в потенциален печеливш от глобалното разширяване на AI индустрията.

По-самостоятелната структура ще позволи на Everllence да расте по-бързо на пазари като енергетиката, корабоплаването и центровете за данни, докато автомобилният концерн ще може да се концентрира по-силно върху основната си дейност, коментира главният изпълнителен директор на Volkswagen Оливер Блуме.

От Volkswagen подчертават и друг мотив за сделката - опростяване на корпоративната структура и подобряване на финансовата гъвкавост на групата. През последните години компанията е подложена на сериозен натиск заради по-слабото търсене на някои пазари, засилената конкуренция от китайските производители и необходимостта от мащабни инвестиции в електромобили и софтуер.

Като част от споразумението производствените бази на Everllence в Аугсбург, Оберхаузен, Берлин, Хамбург и Равенсбург ще бъдат запазени поне до края на 2030 г. За същия период е договорено да няма принудителни съкращения на персонал.

Сделката все още подлежи на регулаторни одобрения и на финализиране на преговорите със служителите, като страните очакват тя да бъде приключена до края на годината.