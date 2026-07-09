Надзорният съвет на Volkswagen се събира в централата на концерна в германския град Волфсбург, за да реши съдбата на най-мащабната преструктуриране в историята на компанията - план, предвиждащ съкращаването на до 100 000 работни места и затварянето на четири завода в Германия.
Заседанието, насрочено да започне следобед българско време, се превръща в решаващ тест за ръководството на концерна, докато работници протестират пред централата срещу мерките.
Натиск от всички страни
Изправен пред високи разходи, свръхкапацитет, засилваща се китайска конкуренция и американски мита върху вноса, Volkswagen е под безпрецедентен натиск да преработи бизнес модела, който десетилетия наред стоеше в основата на успеха на групата.
Изпълнителният директор Оливер Блуме трябва да убеди мощната профсъюзна фракция в надзорния съвет да приеме по-дълбоки съкращения в целия концерн, включително в марките Audi и Porsche.
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Той е подложен и на натиск от собствениците - семействата Порше и Пиех, чиито основни инвестиции са загубили десетки милиарди евро пазарна стойност през последните години.
По думите на говорител на компанията, цитиран от "Ройтерс", целта на плана е Volkswagen Group заедно с всичките му марки и дъщерни дружества да стане "по-бърз, по-устойчив и по-конкурентоспособен".
Компанията свива инвестиционния си портфейл и опростява корпоративната си структура, добави говорителят, признавайки, че "ще се наложи и намаляване на свръхкапацитета".
Кои заводи са застрашени
Според източници на агенцията Блуме обмисля затварянето на четирите завода в Хановер, Емден, Цвикау и този на Audi в Некарзулм, редом с удвояване на текущия брой съкращения - до 100 000 работни места.
Надзорният съвет на Volkswagen включва и представители на правителството на провинция Долна Саксония, което допълнително усложнява вземането на решения. От политическа гледна точка планът на VW определено не изглежда добре.
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Германският автомобилен гигант е изправен до стената, а се очертава и битка със синдикатите
При последната сделка за преструктуриране в края на 2024 г. профсъюзите постигнаха ангажимент от ръководството да не се затварят германски заводи, което накара Volkswagen да търси алтернативна употреба за неефективно натоварените предприятия - включително дългогодишно търсене на партньор от отбранителния сектор за завода в Оснабрюк и възможността в Германия да се произвеждат модели, предназначени за китайския пазар.
Данни на Mobility Global, видени от "Ройтерс", показват, че германските автомобилни заводи на концерна ще работят при 81% от стандартния си капацитет през 2026 г., а показателят ще спадне до 73% до края на десетилетието - дори след очакваното извеждане на Оснабрюк от мрежата. Сред четирите застрашени локации Цвикау е с най-добри резултати - 88% натовареност през 2026 г., но прогнозата сочи спад до едва 42% до 2030 г.
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Десетки хиляди служители ще трябва да напуснат германския автомобилен производител
Не е случайно, че германски анализатори заговориха за немислимото - Volkswagen може да бъде превзет от китайски инвеститор. Например BYD, които ударно навлизат в Европа - включително в сегменти, традиционно доминирани от VW.
Профсъюзите настояват за защита на производството
Преди заседанието водещият германски индустриален профсъюз IG Metall организира протести на територията около 20 обекта на Volkswagen Group в цялата страна, призовавайки ръководството да запази германското производство.
"Това е ясно послание към борда: не и докато сме тук!", заяви председателят на IG Metall Кристиане Бенер, която е и заместник-председател на надзорния съвет на Volkswagen.
"В трудни времена стоим заедно и изискваме концернът и политиците да предложат идеи и планове, гарантиращи пълен капацитет на нашите заводи и защита от нелоялна конкуренция", добави тя.