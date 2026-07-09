Италианската банкова група UniCredit е с още една стъпка по-близо до придобиването на контрол над германската Commerzbank. Това е факт, след като приключи поредния етап от търговото си предложение и вече контролира почти половината от акциите на кредитната институция.

От UniCredit съобщиха, че акционери, притежаващи 17,6% от капитала на Commerzbank, са приели офертата за замяна на акциите си. Заедно с вече притежавания дял от 26,77% и допълнителните финансови инструменти, италианската банка вече контролира 47,59% от капитала на германския си конкурент, което се равнява на 49,65% от правата на глас.

Главният изпълнителен директор на UniCredit Андреа Орсел се стреми към сливане на двете банки, което би създало един от най-големите банкови играчи в Европа. По негови оценки сделката може да донесе синергии за милиарди евро. Както и до съкращаването на около 7000 работни места в Commerzbank.

UniCredit придоби първоначален дял в германската банка през септември 2024 г., а през май тази година отправи официална оферта за придобиване. Ако италианската група премине прага от 50% от акциите, тя ще може да упражнява решаващо влияние върху управлението на Commerzbank. Финализирането на подобна сделка обаче ще изисква одобрение от регулаторните органи, включително European Central Bank и органите по конкуренцията към European Commission.

Съпротива в Германия

Ръководството на Commerzbank продължава да се противопоставя на сделката. Те поставиха под съмнение и реалния успех на търговото предложение, като посочват, че по-малко от 2% от приетите акции са дошли от професионални и дребни инвеститори, а останалите са били предложени основно от банки и структури, свързани с UniCredit.

Берлин също не променя позицията си. Германското правителство определи подхода на UniCredit като "агресивен и враждебен" и отново заяви, че няма намерение да продава оставащия си дял от малко над 12% в Commerzbank.

Като част от офертата UniCredit предложи 0,485 свои акции срещу всяка акция на Commerzbank. В продължение на голяма част от периода на търговото предложение тази оферта беше по-малко привлекателна от пазарната цена на акциите на германската банка, но поскъпването на книжата на UniCredit подобри условията за акционерите.