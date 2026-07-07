3394 евро - толкова средно получават работещите в технологичните компании в България според проучването Salary Survey на компанията Noble Hire, проведено сред над 3800 професионалисти у нас.

Даже медианната заплата, т.е. възнаграждението, което е равно или по-малко от това на половината участници и чрез което се намалява ефектът от крайностите, остава на изключително високи нива - 3250 евро.

Според авторите на изследването говорим за 60% ръст на заплащането в IT сектора за 5 години, което е значително по-бърз темп от средния за страната. Само на годишна база скокът е с около 10 на сто.

Кой - колко

Именно за да няма изкривявания, от Noble Hire използват предимно нетна медианна месечна заплата като измерител. При някои позиции като вицепрезидент по инженерството има само двама участници, като те са с по 9250 евро нето на месец и това ги поставя на първо място.

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Има обаче други позиции, при които има повече респонденти и някои от тях получават в пъти повече. Главни изпълнителни директори и главни технически директори са декларирали по 45 000 евро на месец нето, работещи като Tech Lead и Engineering Manager - по 21 500 евро.

При техническите проектни мениджъри, AI инженерите и софтуерните архитекти също има специалисти с 5-цифрени заплати в евро.

Най-популярните позиции са:

Full-stack Engineer - медианна заплата от 3250 евро при диапазон от 750 евро до 17 000 евро;

Back-end Engineer - медианна заплата от 3250 евро при диапазон от 750 евро до 23 750 евро;

Front-end Engineer - медианна заплата от 2750 евро при диапазон от 750 евро до 7750 евро;

QA - медианна заплата от 1750 евро при диапазон от 750 евро до 4250 евро.

Top 5 на технологиите е следният:

Golang - медианна заплата 4750 евро;

Kotlin - 4250 евро;

Swift - 4250 евро;

Node.js - 3750 евро;

C/C++/Emedded - 3250 евро.

На ниво €3250 са и AI интеграциите, .NET, Python и React. Там е и най-масовата технология в проучването - Java. Програмист с под година опит с нея получава 1250 евро медианна месечна заплата, като тя скача до 1750 евро през следващите две години, а с 5-6 г. зад гърба си даденият професионалист достига средното за категорията.

Има обаче и "динозаври" с по 25-30 години опит с Java, които получават по €5750 на месец.

57,2% от участниците в проучването получават годишен бонус, а 16,4% притежават дялове в компаниите - това най-често са изпълнителни или технически директори.

Профил на българския IT служител

Данните от Salary Survey на компанията Noble Hire са и "моментна снимка" на технологичния сектор у нас. В него значително над половината от участниците са част от екипите на компании с по над 100 служители. Една трета от респондентите работят за български фирми.

76,4% от запитаните са с офис в София, като на втора позиция е отговорът "Нямаме офис". Не е изненадващо, че така цели 40,6% от участвалите в проучването не ходят физически на работа, а под 12 на сто правят това всеки ден от седмицата.

Варна изпреварва Пловдив като втора IT дестинация след София.

40,9% определят нивото си като Senior, 30,2% - като Mid. Само 7,1% смятат себе си за Junior.

Как се променя картината?

Според наблюденията на Noble Hire най-силен ръст на заплатите се наблюдава при ролите, свързани с данни, машинно обучение и изкуствен интелект.

В същото време, в HR на технологичните компании възнагражденията днес са средно по-ниски, отколкото през 2021 г. "Според анализа това се дължи на промяната в стратегиите за наемане на кадри - преди пет години технологичните компании агресивно разширяваха екипите си, което повиши търсенето и заплащането на рекрутъри. Днес фокусът е върху по-избирателно наемане, оптимизация на съществуващите екипи и по-висока продуктивност, което естествено намалява нуждата от големи HR отдели", посочват авторите на проучването.

Видимо обявите за свободни позиции са доста по-малко, а и са факт съкращения и даже затваряне на български офиси на някои компании.

Другите, които днес получават по-малко, отколкото преди 5 години, са хардуерните инженери. Според Noble Hire "спадът е свързан с цикличността на хардуерния пазар, забавянето на глобалните доставки и пренасочването на инвестиции към софтуерни решения, облачни услуги и AI технологии".

Ценовият натиск откъм Азия обаче със сигурност също не е изиграл позитивна роля.