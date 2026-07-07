В "Агрополихим" започна второто издание на "Фабрика за бъдещи таланти" - програма, която е част от дългосрочния ангажимент на компанията да подкрепя развитието на млади специалисти и да създава възможности за тяхната професионална реализация.

Интересът към програмата тази година беше изключително голям. След подбор сред над 200 кандидатури, 12 стажанти и практиканти получиха възможност да станат част от екипа на компанията.

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"Фабрика за бъдещи таланти" стартира на 1 юли. Стажантската програма продължава до 31 август, а практикантската - до 31 декември. Сред участниците са настоящи студенти и наскоро завършили ученици от български и чуждестранни учебни заведения, сред които Технически университет - Варна, Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров", Университета на Вирджиния в САЩ, Университета за приложни науки в Утрехт, Нидерландия, и Природо-математическата гимназия "Св. Климент Охридски" в Силистра.

Източник: Агрополихим

"Насочих се към стаж в "Агрополихим", след като компанията ми беше препоръчана от мои познати в България. Когато започнах да се интересувам повече, разбрах, че това не е просто голям производител, а компания с международно присъствие и амбиция. Работата в такава среда ми даде увереност и ценен поглед върху индустрията", споделя Китка Иванова, студентка по специалност "Креативен бизнес" в Университета за приложни науки в Утрехт, която провежда своя стаж в отдел "Комуникации и маркетинг". По думите ѝ възможността да работи в компания с подобен мащаб е сред причините да обмисля професионалното си бъдеще в България след завършване на образованието си.

Подобна е и мотивацията на Адриан Хейли - четвъртокурсник в Университета на Вирджиния, който провежда стажа си в Производствената дирекция на химическия завод. Работата му е пряко свързана със специалността му по химия и специализацията по физика, които изучава отвъд океана.

Източник: Агрополихим

Паралелно с второто издание на "Фабрика за бъдещи таланти" стартира и традиционната производствена практика за ученици в дружествата от групата на "Агрополихим", която ще продължи две седмици. В нея участват 18 ученици от ПГКМКС "Акад. Благовест Сендов", ПГИТ "Д-р Иван Богоров", ПГХ и ХВТ "Д. И. Менделеев" и СУ "Васил Левски".

След официалното откриване на програмата участниците направиха първите си стъпки в работната среда на "Агрополихим". През следващите седмици и месеци те ще се включат в работата на различни екипи, ще изпълняват реални задачи и ще трупат практически опит под ръководството на своите ментори. Освен работата по конкретни проекти, програмата включва обучения за развитие на поведенчески умения и групово задание, които ще подпомогнат както професионалното, така и личностното им развитие.

"За нас "Фабрика за бъдещи таланти" не е просто стажантска програма. Тя е инвестиция в следващото поколение инженери, технолози, специалисти и лидери. Вярваме, че когато дадем на младите хора възможност да работят по реални проекти, с истински ментори, в модерна индустриална среда, те не просто придобиват знания - те започват да изграждат своето професионално бъдеще. Изключително радващ е фактът, че тази година интересът беше толкова голям - над 200 кандидати. Това е признание, че все повече млади хора виждат бъдещето си в българската индустрия и в компании като "Агрополихим", сподели ръководителят на отдел "Човешки ресурси" Гергана Колева.

През тази година в ролята на ментори се включват повече от 15 специалисти от "Агрополихим" АД, "Римакем" ЕООД, "Зърнен терминал Варна Запад" ЕАД и "Алифос България" ЕООД. Със своя професионален опит и ангажираност те ще подпомагат участниците в първите им стъпки в реалната работна среда.

Източник: Агрополихим

За всички участници в програмата са осигурени служебен транспорт и столово хранене.

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