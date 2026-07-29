Русия включи в програмата си за приватизация за 2026-2028 г. Липецката сладкарска фабрика "Рошен" бивш актив на украинската корпорация Roshen, свързвана с бившия президент на Украйна Петро Порошенко. Държавата планира да продаде 99,9% от акциите на предприятието, което в момента е собственост на Руската федерация и се управлява от Росимущество.

Парадоксът е, че потенциалният купувач ще придобие фабрика без реално производство. Предприятието не работи от 2017-а, а през последните години не отчита приходи.

Източник: EPA/БГНЕС

Фабриката беше прехвърлена в полза на руската държава през 2024 г. след решение на съда в Липецк по иск на руската Главна прокуратура. Съдът постанови акциите на предприятието и дяловете в свързаното дружество "Рошен" да бъдат предадени на Руската федерация. Руските власти също така забраниха дейността в страната на Петро Порошенко, неговия син Алексей и бившия директор на фабриката Олег Казаков, определяйки я като "екстремистка".

Бивш актив за стотици милиони долари

Roshen придоби фабриката в Липецк през 2001 г. Предприятието произвеждаше около 60 вида сладкарски изделия и беше един от най-големите активи на компанията извън Украйна. След спирането на производството през 2017 г. активите на Roshen в Русия се оценяваха на около $200 милиона.

Източник: Roshen

Още преди затварянето фабриката беше обект на проверки и спорове. През 2015 г. руските власти започнаха разследване срещу представители на компанията за предполагаемо присвояване на сума, възлизаща на 180 млн. рубли при строителството на предприятието.

След данъчни проверки през 2017 г. руската Федерална данъчна служба предяви претенции към дружеството за около 150 млн. рубли.

Проблемите продължават и след преминаването на фабриката в ръцете на държавата. През настоящата година данъчните власти поискаха обезпечение върху имущество на предприятието заради задължения от 156 млн. рубли. На този фон, за 2025-а фабриката отчита нетна загуба от 31,8 млн. рубли.

Засега не е ясно дали ще има инвеститор, готов да възстанови производството, или фабриката ще бъде продадена основно заради активите и имотите й.