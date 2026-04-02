За поредна година топ 5 сред стоте водещи IT работодатели у нас е съставен от чуждестранни компании. Първият български представител заема шестата позиция, става ясно от ежегодния Job Board на DEV.BG за месец март 2026-а година. Основаната в България Tek Experts е международна компания, която функционира като глобален доставчик на IT услуги и софтуерна поддръжка. Първият им офис е открит в София, като фирмата оперира на българския пазар повече от 10 години и има силно присъствие с голям център за обслужване

Погледът върху индустрията показва, че пазарът отчита съществена промяна. За период от една година най-големите работодатели в сектора са достигнали устойчив мащаб и не претърпяват значителни колебания въпреки по-сложната икономическа среда. Даже напротив - лидерите в класацията планират разширяване на екипите си през тази година.

Забелязват се няколко ключови размествания в топ 10. Първите пет места остават напълно непроменени спрямо година по-рано. Лидер продължава да бъде DXC Technology с 3439 служители, следван от SAP (1700) и Hewlett Packard Enterprise (1500). В началото на месеца американският технологичен гигант DXC Technology например официално откри новото си работно пространство в Бизнес парк София, в което ще работят 200 AI специалисти. SAP пък работи по изграждането на автономен екип в България, който да подпомага разработването на AI агенти.

Първата съществена промяна в класацията на водещите IT работодатели на българския пазар идва на шесто място. Докато преди позицията се споделяше от MentorMate и Tek Experts с по 800 служители, година по-късно основаната в България компания остава сама там, докато MentorMate пада до 11-о място, което дели с KBC Global Services (с по 550 служители).

Paysafe прави най-значимия скок - от 21-а до 8-а позиция, след като увеличава екипа си с около 300 души. Digitall пада с една позиция спрямо 2024 г. - до 9-о място през 2025 г., въпреки че няма намаление на екипа си от 632 IT специалисти. На 10-о място вече има двама участници - EGT Digital и A1 Bulgaria, с което Sirma напуска топ 10, показва актуалната класация.

Все по-трудно е за начинаещите специалисти?

След години на бързо разширяване, през 2025 г. секторът преминава към фаза на оптимизация. Компаниите ограничават наемането и търсят по-висока продуктивност от по-малки, но по-опитни екипи. IT индустрията остава ключова за икономиката с близо 10% принос към БВП, но вече расте по-бавно и по-рационално, показва анализът.

"Една от най-ясните тенденции е масовото навлизане на изкуствения интелект в ежедневната работа. Инструменти като GitHub Copilot и различни LLM решения вече са част от стандартния работен процес и повишават продуктивността с до 30%. Това обаче води до директен ефект - намаляване на нуждата от изпълнение на базови задачи и съответно по-малко възможности за начинаещи специалисти", коментира Емил Попов, маркетинг мениджър в Dev.bg.

Заплатите в сектора

След години на голям ръст, възнагражденията в IT сектора започват да се стабилизират. Средната брутна заплата достига около 2800 евро, но реалният ръст се забавя до 3-5%. Изключение правят високоспециализираните позиции. Комбинацията от по-бавен икономически растеж и автоматизация създава сериозни бариери за навлизане в IT сектора. Затова не е изненада, че данните за индустрията показват ясно изместване на фокуса към търсене на опитни професионалисти, които са и най-добре заплатени.

Друга промяна е отчитането на дългосрочна тенденция за постепенното отместване от аутсорсинг към продуктово ориентирани бизнес модели. Това води до търсене на специалисти с по-широк профил и бизнес мислене.

Колкото до най-големите играчи в сектора, те вече са достигнали устойчив мащаб и функционират в режим на контролирано разширяване, а не агресивен растеж.