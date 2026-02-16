Българската софтуерна компания Stanga обяви придобиването на мажоритарен дял в американската Go Interactive, която предлага решения в сферите на киберсигурността, финансовите и застрахователните технологии и изкуствения интелект, става ясно от официално съобщение.

Придобиваното дружество е основано през 2010 г. в Калифорния и предлага ИТ услуги чрез модела на аутстафинг, работейки както с корпоративни организации, така и със стартиращи бизнеси. Компанията оперира развойни центрове в Украйна и Полша и разполага с екип от над 150 висококвалифицирани инженери и експерти.

Сред клиентите ѝ са DataRobot, Adobe, Neural River, UEFA, Arachnys, CyberHaven и други.

Go Interactive реализира годишни приходи от приблизително 9,2 милиона долара. Тя и до момента си е партнирала със Stanga.

Българската софтуерна компания е с над 26-годишна история, като предлага цялостни end-to-end услуги - от изграждане на специализирани ИТ екипи в Източна Европа до разработка на софтуер, както мобилни, така и уеб приложения, AI и web3 решения, UI/UX дизайн, качествен контрол и поддръжка на IT операции.

Нейният екип от над 500 висококвалифицирани специалисти работят за проекти на компании като HSBC, Uniqa, Unzer, Volkswagen, Bridgestone, Teva Pharmaceuticals, McDonald"s и Amadeus.

Stanga е част от технологичната група ONE Technologies с над 10 000 служители и годишни приходи от над 1 милиард долара.