CT Interactive, водещ доставчик на дигитални продукти за глобалния пазар, ще бъде сред изложителите на Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE), което ще се проведе на 26 - 27 ноември 2025 г. в Интер Експо Център, София. Признато като едно от най-значимите гейминг събития в Европа, BEGE Expo 2025 събира професионалисти от индустрията от целия континент, предлагайки висококачествено изложбено пространство за участниците и ценни възможности за създаване на контакти за посетителите.

На щанд 2.28 CT Interactive ще представи най-новите попълнения в своето продуктово портфолио, включващо решения, адаптирани към спецификите на регулираните пазари, както и предложения, съобразени с особеностите на развиващите се юрисдикции.

Освен като изложител, CT Interactive с гордост подкрепя индустрията като спонсор на BEGE Awards 2025 в B2B категорията "Онлайн платформа на годината". BEGE Awards, неразделна част от изложението, отдават признание на иновациите, креативността и постиженията на компаниите в сектора.

"Тази година сме развълнувани да представим нови продуктови линии и персонализирани концепции, което отразява нашата непоколебима отдаденост към предоставянето на изживявания от ново поколение. Също така ще подкрепим BEGE Awards 2025 като спонсор - събитие, което отличава най-забележителните постижения и иновативното мислене, двигател на индустрията," сподели Мартин Иванов, главен оперативен директор на CT Interactive.

Спонсорството и участието на CT Interactive в BEGE 2025 потвърждават ангажимента на компанията към развитието на технологиите, насърчаването на креативността и подкрепата на високите стандарти в глобалната технологична общност.