Администрацията на президента Доналд Тръмп публикува плана си за възстановяване на американското корабостроене и други морски бизнеси. Изпълнението на плана ще се финансира отчасти от пристанищни такси за товари, доставяни в Съединените щати с кораби, произведени в Китай - такси, които САЩ и Китай се споразумяха да спрат за една година, пише Reuters.
Морският план за действие предлага пътна карта за възраждане на американското корабостроене, което се е свило след Втората световна война и сега силно изостава от това на Китай и други големи държави.
Планът призовава за създаване на зони за морски просперитет за стимулиране на инвестициите, реформиране на обучението и образованието на работната сила, разширяване на флота от търговски кораби, построени в САЩ и плаващи под американски флаг.
Предвижда се и създаване на специален поток от финансиране чрез Фонд за морска сигурност и намаляване на регулациите.
Администрацията на Тръмп обяви в началото на миналата година планове за налагане на такси на кораби, свързани с Китай, за да разхлаби влиянието на страната върху световната морска индустрия и да помогне за ренесанса на американското корабостроене. Така наречените санкции по раздел 301 последваха разследване на САЩ, което заключи, че Китай използва нелоялни политики и практики, за да доминира в световното корабоплаване.
Таксите, които предизвикаха интензивен отпор от световната корабна индустрия и засилиха напрежението между двете най-големи икономики в света, влязоха в сила на 14 октомври 2025 г. и се очакваше да внесат около 3,2 милиарда долара годишно от построени в Китай кораби, плаващи до американски пристанища.
Китай обаче "отвърна на удара" със собствени пристанищни такси за кораби, свързани със САЩ, и таксите "око за око" нарушиха световното корабоплаване. Скоро след това двете страни сключиха споразумение за задържане на нивата на въпросните такси за 12 месеца.
Турция увеличава таксите за преминаване на чуждестранни кораби през Босфора
Това е четвъртото преразглеждане на тарифите от 2022 г. насам
Собственици на корабостроителници, инвеститори и двупартийните спонсори на Закона за корабостроене и пристанищна инфраструктура за просперитет и сигурност (SHIPS) за Америка приветстваха Морския план на президента Трмп, който беше приет месеци по-късно от очакваното.
Американският сенатор Тод Йънг, републиканец от Индиана, заяви, че има съществено припокриване между визията на Тръмп и плана в предложения закон, който той внесе отново миналата година заедно със сенатора демократа Марк Кели от Аризона и други законодатели, уточнява Reuters.
Важно е да се отбележи, че Законът за корабостроене ще създаде Доверителен фонд за морска сигурност, който да реинвестира приходите от пристанищни такси в проекти за морска сигурност и инфраструктура, като например "съживяване" на корабостроителниците.
"Време е отново да строим американски кораби", коментира Тод Йънг, цитиран от Reuters.