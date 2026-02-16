Администрацията на президента Доналд Тръмп публикува плана си за възстановяване на американското корабостроене и други морски бизнеси. Изпълнението на плана ще се финансира отчасти от пристанищни такси за товари, доставяни в Съединените щати с кораби, произведени в Китай - такси, които САЩ и Китай се споразумяха да спрат за една година, пише Reuters.

Морският план за действие предлага пътна карта за възраждане на американското корабостроене, което се е свило след Втората световна война и сега силно изостава от това на Китай и други големи държави.

Планът призовава за създаване на зони за морски просперитет за стимулиране на инвестициите, реформиране на обучението и образованието на работната сила, разширяване на флота от търговски кораби, построени в САЩ и плаващи под американски флаг.

Предвижда се и създаване на специален поток от финансиране чрез Фонд за морска сигурност и намаляване на регулациите.

Администрацията на Тръмп обяви в началото на миналата година планове за налагане на такси на кораби, свързани с Китай, за да разхлаби влиянието на страната върху световната морска индустрия и да помогне за ренесанса на американското корабостроене. Така наречените санкции по раздел 301 последваха разследване на САЩ, което заключи, че Китай използва нелоялни политики и практики, за да доминира в световното корабоплаване.

Таксите, които предизвикаха интензивен отпор от световната корабна индустрия и засилиха напрежението между двете най-големи икономики в света, влязоха в сила на 14 октомври 2025 г. и се очакваше да внесат около 3,2 милиарда долара годишно от построени в Китай кораби, плаващи до американски пристанища.

Китай обаче "отвърна на удара" със собствени пристанищни такси за кораби, свързани със САЩ, и таксите "око за око" нарушиха световното корабоплаване. Скоро след това двете страни сключиха споразумение за задържане на нивата на въпросните такси за 12 месеца.

Собственици на корабостроителници, инвеститори и двупартийните спонсори на Закона за корабостроене и пристанищна инфраструктура за просперитет и сигурност (SHIPS) за Америка приветстваха Морския план на президента Трмп, който беше приет месеци по-късно от очакваното.

Американският сенатор Тод Йънг, републиканец от Индиана, заяви, че има съществено припокриване между визията на Тръмп и плана в предложения закон, който той внесе отново миналата година заедно със сенатора демократа Марк Кели от Аризона и други законодатели, уточнява Reuters.

Важно е да се отбележи, че Законът за корабостроене ще създаде Доверителен фонд за морска сигурност, който да реинвестира приходите от пристанищни такси в проекти за морска сигурност и инфраструктура, като например "съживяване" на корабостроителниците.

"Време е отново да строим американски кораби", коментира Тод Йънг, цитиран от Reuters.