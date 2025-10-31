Повече от три десетилетия лидерство. На това се радва в момента Adobe. Компанията зад Photoshop се превърна в монопол в сферата на креативния софтуер - нещо като ЕРП или ВиК дружество за всички, които се занимават с фотография, дизайн, предпечат или мултимедия.

Това обаче може да се промени рязко след изненадващ ход на един от новите конкуренти - Canva. Онлайн платформата за дизайн, която миналата година купи професионалния софтуерен пакет Affinity, вече ще го предлага безплатно на потребителите - и то след голям ъпгрейд.

В случая говорим за един от най-добрите конкуренти на Adobe Creative Suite решенията. Историята на Affinity може да се проследи до началото на 90-те, когато британската компания Serif започва да предлага програми за предпечат, растерна и векторна графика.

Техните наследници - Affinity Designer, Affinity Photo и Affinity Publisher, се утвърдиха като пълнокръвни алтернативи на Adobe Illustrator, Adobe Photoshop и Adobe InDesign.

Adobe през 2013 г. минаха на абонаментен модел, който сериозно разгневи хоби потребителите, но пък увеличи приходите на компанията от $4,4 млрд. през 2013 г. до $21,5 млрд. през 2024 г. На този фон, Affinity продуктите се предлагаха на значително по-ниска цена, която се плащаше еднократно.

Имаше опасения, че на това ще бъде сложен край след сделката с Canva, която като повечето SaaS решения е с абонамент за някои допълнителни функционалности. Вместо това обаче австралийската компания обедини Designer, Photo и Publisher в едно модерно приложение, което може да се използва без пари.

Източник: Affinity

Affinity позволява недеструктивна редакция на растерни и векторни упражнения и разширени възможности за създаване на печатни издания. Поддържат се в голяма степен и работни файлове от Photoshop, AutoCAD и ред други професионални програми. Интерфейсът има много възможности за персонализация, включително - дефинирани от потребителя "студиа" с конкретни набори от инструменти.

Тъй като говорим за професионален софтуер с над 30-годишна история, поддържаните формати, качеството на инструментите, ергономията на интерфейса и надеждността са значително над всичко, което до момента е конкурирало Adobe решенията за без пари.

Има и пълна интеграция с Canva, като проекти, започнати в Affinity, могат да бъдат прехвърляни директно към онлайн платформата. Тези, които плащат по 120 долара на година за Canva Pro, получават достъп и до мощни инструменти с изкуствен интелект като Generative Fill, Expand, Remove Background, Super Resolution и т.н.

Това е подобен модел на този, с който Blackmagic превзеха пазара на софтуера за видеомонтаж. Те придобиха скъпата програма за цветокорекцияв DaVinci Resolve и я превърнаха в пълнокръвен видеоредактор, който в базовата си и съвсем функционална версия е безплатен.

Според данни, цитирани от Petapixel, днес Resolve потребителите са близо 5,5 милиона - и много от тях са бивши ползватели на Adobe Premiere. Монтажната програма на Adobe, подобно на Photoshop, беше "златен стандарт" в индустрията, но проблеми със стабилността в съчетание със "солената" цена насочиха потребителите към търсене на алтернативи.

Наложи се Premiere да стане безплатно приложение - засега за смартфони, но не е изключено същото да стане и при компютрите.

Сега Photoshop е в подобна ситуация. Въпреки усилията на Adobe да интегрира генеративния изкуствен интелект във флагманската си програма е факт, че AI платформата на компанията Firefly за момента не е сред лидерите - а междувременно цените на абонаментите растат.

Разбира се, Resolve се нуждаеше от десетилетие, за да спечели пазара, а дизайнът и предпечатът са по-трудни за миграция на софтуера от видеомонтажа, но никога до момента минаването към безплатен софтуер не е било толкова атрактивна опция за любители и професионалисти.

Така ситуацията в сферата на креативния софтуер става особено интересна. Adobe преди години направиха аналог на Canva - уеб базираната платформа, която преди се казваше Spark, а сега е Express. Някои очакваха силата на бранда и огромният опит да са достатъчни, за да бъде смазана конкуренцията, но сега изглежда възможен пълен обрат - австралийският стартъп има всички шансове да свали дългогодишния лидер от върха.