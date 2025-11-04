Изключително спорна мярка за по-тежък фискален контрол върху целия бизнес у нас се завръща по още по-спорен начин - огромната част от търговците у нас може да се окажат с буквално броени седмици, за да подменят софтуера си с такъв, който е одобрен от държавата. Иначе от 1 януари ще бъдат в нарушение - поне ако тихомълком записани текстове в проектобюджета бъдат приети в сегашния си вид.

Става дума за промени в Закона за ДДС, които са буквално в края на преходните и заключителните разпоредби на публикувания със закъснение проектобюджет за 2026 г.

В средносрочната бюджетна прогноза се виждат и мотивите на финансовото министерство: "Предложената промяна е с цел предотвратяване на случаите, при които приходите от продажби не се отчитат в пълен размер посредством използване на различни способи за манипулиране на данните, както и посредством използване на софтуери, които не са свързани с фискалните устройства и за извършените продажби не се издават документи".

Очакването на ведомството на Теменужка Петкова е мярката да донесе допълнителни приходи в размер на 320 милиона евро. Как в министерството са стигнали до това число не става ясно, а липсата на каквото и да е обществено обсъждане не дава и шанс да разберем повече.

Не се коментира и колко ще трябва да инвестира бизнесът, за да не бъде в нарушение - и то тъкмо след като е платил, за да работят касовите му апарати с левове и евро.

Този филм вече сме го гледали

А от дебат по темата има нужда. Властта, макар и в друга публична конфигурация, искаше и преди повече от 5 години да наложи използването на одобрени от Националната агенция за приходите т.нар СУПТО (системи за управление на продажбите в търговските обекти) чрез Наредба Н-18. Сложният, потенциално скъп и неясен като правила и срокове преход обаче първо предизвика гнева на бизнеса, а след това - и решение на Върховния административен съд, след което използването на СУПТО остана пожелателно.

Според данните на НАП, цитирани в мотивите към проектобюджета, по-малко от 4300 икономически оператори използват такива системи. В същото време близо 200 000 са търговците, които са с друг софтуер и би се наложило да го сменят, пише "Сега". "Този път IT браншът няма да се ангажираме и ще оставим търговците те да уточнят отношенията си с Министерството на финансите и НАП. Уморихме се от глупости", заяви пред изданието Ясен Танев от Българската асоциация за бизнес софтуер.

Думата "глупост" използва в социалните мрежи и бившият министър на електронното управление и настоящ депутат от ППДБ Божидар Божанов: "Т.нар. СУПТО - задължително ползване на държавно-одобрен софтуер в търговски обекти. Аргументите против това са десетки. Проблемите бяха стотици. И затова беше отменено. Сега се връща без срок за подготовка. Влиза в сила от 1 януари. Поредна анти-бизнес мярка. Нула реформи, само още тормоз".

Излезе проектът на бюджет. Скоростно се връща една глупост, която преди 5-6 години беше отменена след силно недоволство от бизнеса. Т.нар. СУПТО - задължително ползване на държавно-одобрен софтуер в търговски обекти.



Аргументите против това са десетки. Проблемите бяха стотици. И… — Bozhidar Bozhanov (@bozhobg) November 3, 2025

За какъв тормоз става дума? "Първо бизнесът се натоварва с огромна допълнителна тежест от милиони левове, които трябва да плати до края на 2025 г. за въвеждане на СУПТО. Второ реалистичният срок за въвеждане на такъв тип софтуер е минимум година за средните и големите компании. Трето компаниите (между които и голям брой чуждестранни) нямат никаква яснота в какви рамки ще трябва да работи този софтуер. Четвърто тази мярка няма да осветли икономиката, а напротив ще натовари коректните фирми, спазващи закона и ще увеличи сивата икономика", отговори пред Money.bg Жанет Найденова, председател на Българската Е-комерс Асоциация (БЕА).

По думите ѝ в крайна сметка българският бизнес ще загуби конкурентоспособността си и ще забави иновациите, ако текстовете бъдат приети в този им вид.

Amazon ще стане ли СУПТО?

Търговци коментират пред Money.bg, че изискването за СУПТО ще удари най-силно по средните и малките на пазара и продължава да има много неясноти при продажбите офлайн. При онлайн търговията пък се получава нелепата ситуация продаващите през различни платформи да са пред избор между нелегална дейност и прекратяване на дейността - освен ако тези платформи (били те и Ebay или Amazon) не променят своите системи и не се регистрират в НАП.

Кой печели от промените? "Софтуерите, които пред 5-6 години успяха да се регистрират като СУПТО, ако изискванията останат същите, но не и бизнесът", е лаконичният отговор на Найденова.

В крайна сметка някои представители на бизнеса вярват, че това е поредна "партенка", която цели да вдигне много шум - докато други не по-малко скандални идеи минават тихо през проектобюджета.