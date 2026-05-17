Ани Дюк е печелила турнири по покер на световно ниво. Днес работи с инвеститори, изпълнителни директори и рискови фондове, за да им помогне да вземат по-добри решения в условия на несигурност.

В интервю за MarketWatch тя обяснява защо повечето инвеститори оценяват решенията си по грешен критерий - и какво да направят вместо това.

Капанът на "резултатното мислене"

Най-опасният навик, който Дюк наблюдава при инвеститорите, тя нарича "резултатно мислене" (на английски - resulting). Става дума за склонността да се съди за качеството на дадено решение единствено по крайния резултат - без да се отчита ролята на случайността.

"Някой е инвестирал в Zoom през 2019 г. и е спечелил много, когато пандемията удари. Може би е имал реална теза за бъдещето на видеоконферентните връзки. Но той не е предвидил глобална пандемия. Да си припишеш изцяло тази заслуга е точно resulting. Не е било в решението - било е въпрос на късмет", казва тя.

Обратното важи с още по-голяма сила: лошият резултат не означава лошо решение. При покера това е очевидно - можеш да играеш перфектно и пак да загубиш ръката. На финансовите пазари обаче хората рядко правят тази разлика.

Решението е конкретно: запишете разсъжденията си, преди да инвестирате. Каква е очакваната ви разбивка от изходи? На какво реално залагате? Когато дойдат резултатите, сравнете ги с прогнозата - не само с числото в сметката.

Три стъпки за оценка на пазар, изглеждащ надценен

Когато пазарите изглеждат "прегрели", Дюк препоръчва структурирана рамка от три стъпки. Първата е базовата честота: какво се е случвало исторически при подобни ситуации? Колко е висок пазарът, колко дълго се е покачвал и как е оценен спрямо историческите норми? Това не означава, че корекцията е неизбежна - просто ви казва къде се намирате.

Втората стъпка е да си зададете въпроса: има ли нещо наистина различно този път, което да оправдае текущите нива? Дюк дава за пример Amazon през 1999 г. - тогава компанията се търгуваше при много по-висок мултипликатор от традиционните търговци на дребно, но разумен анализ можеше да обоснове разликата.

Третата стъпка е мисловен експеримент: представете си, че сте сбъркали. Ако се окаже, че всичко е следвало обичайния цикъл - кои са ранните сигнали, които вероятно сте пренебрегнали? "Запишете ги предварително. Така си осигурявате изход - не сте заключени в залог, от който не можете да излезете", обяснява тя.

Защо "никога не продавай на мечи пазар" е добър съвет

Стандартният съвет да не продаваш при спад Дюк смята за правилен - но само ако разбираш защо е правилен.

"Стоп-лосът е технически ирационален инструмент. Всяко решение за покупка или продажба трябва да се основава единствено на реалната стойност на актива. Но веднъж щом хората притежават нещо, те стават ужасни в обективната му оценка. Тогава влизат в действие неприязънта към загуба, капанът на потопените разходи и стадното поведение", казва тя.

Правилото "не продавай при спад" е предпазна мярка срещу паническите решения - не финансова мъдрост сама по себе си, а инструмент срещу собствената ни ирационалност.

Грешките, от които трябва да се пазите

Дюк набелязва два широко разпространени проблема. Първият е преследването на чужди доходности, без да се пита дали зад тях стоят умение или просто късмет. Висок доход в изолация трябва да буди подозрение - обикновено означава висока волатилност, а оттам и значителна роля на случайността.

Вторият проблем е погрешният бенчмарк. Ако вашият консултант ви е донесъл 11% при пазар, нараснал с 18% - това е лош резултат. Ако ви е донесъл 11% при пазар с 5% - заслужава внимание. Повечето хора изобщо не правят това сравнение.

Какво да правите сега

За обикновените инвеститори препоръката на Дюк не се е променила с годините: влезте в нискотарифни борсово търгувани фондове (ETF) или индексни фондове и останете на пазара през всички цикли.

Индивидуалният подбор на акции е опасен, защото изисква да знаете нещо, което експертите не знаят. "Харесвам една марка в магазина" не е отговор.

Но най-голямата грешка, която Дюк наблюдава, е парализата. "Хората стават толкова несигурни, че спират да вземат решения - без да осъзнават, че бездействието само по себе си е решение. Имплицитно казвате, че каквото притежавате в момента, е най-добрата ви алокация в тази среда. Добрите инвеститори се прегръщат с несигурността", завършва тя.

*Материалът е с информационен характер и не представлява инвестиционен съвет