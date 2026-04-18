През последното тримесечие щатските инвеститори са налели над 14 милиарда долара в акции в Хонконг и Континентален Китай, което от своя страна е най-големият тримесечен приток от три години насам.

Инвестиционната активност е фокусирана основно върху големите технологични компании и сектора на потребителските стоки. Общият обем на инвестициите там се е увеличил до рекордно високите над 460 милиарда щатски долара, според доклад на BNP Paribas.

Сега Азия представлява почти 1/4 от всички чуждестранни активи на американски инвеститори, което е най-високият дял от повече от десетилетие.

Големите пари нямат предразсъдъци

Уолстрийт активно залага на възстановяването на втората световна икономика. Мащабният капитал слага край на дълъг период на въздържаност и маркира нов етап в отношенията между глобалните инвеститори и азиатските пазари. Най-вече това се случва заради войната в Иран.

Инвеститорите търсят сигурни пазари, а скорошните новини за ръстът на китайската икономика, въпреки кризата с петрола, е подтикнала инвеститорите.

Основният двигател зад този оптимизъм е комбинацията от добри оценки и очакванията за по-стабилна държавна подкрепа от страна на Пекин.

Интересен факт е, че този приток се случва на фона на продължаващата реторика за "откъсване" на двете икономики. Големите борсови играчи от САЩ търсят доходност, а в момента китайските активи предлагат рисков профил, който изглежда оправдан спрямо потенциалната печалба.

Хонконг - "най-доброто място"

След месеци на несигурност в имотния сектор и натиск над технологичните гиганти, много фондови мениджъри видяха възможност в ниските нива на индексите в Хонконг.

Първичните публични предлагания (т. нар. IPO) на Хонконг привличат силно търсене в чужбина, тъй като глобалните фондове възстановиха експозицията си към Китай след години на недостатъчни инвестиции, заяви Бони Чан Итинг, главен изпълнителен директор на Hong Kong Exchanges and Clearing - водеща глобална група от борси.

Чан добави, че настоящото класиране на Хонконг като най-доброто място за първични публични предлагания в света представлява "впечатляващо възстановяване" предвид днешната геополитическа несигурност.

Огледално инвестиране

Азиатските инвеститори остават големи купувачи на американски акции. През последното тримесечие те са придобили акции на САЩ за над 12 милиарда долара. Това изстреля общата стойност на китайските притежания в американски компании до 683 милиарда долара.

Търсенето е насочено основно към стабилността на американския технологичен сектор и доларовите активи, които служат като естествен хедж срещу вътрешната икономическа несигурност в Азия, и по целия свят.