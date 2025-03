Глобалните инвеститори намират по-добра стойност в Китай и Хонконг, отколкото в САЩ, което стимулира пазарните печалби през последните седмици, според азиатския ръководител на Amundi SA.

"Виждаме инвеститори, идващи отвсякъде, започващи да осъзнават колко добра оценка имаме в Китай и Хонконг и пазарът се покачва", каза главният изпълнителен директор на звеното за Азия - Еди Уонг, цитиран от финансовото издание Bloomberg.

Бенчмаркът Hang Seng в Хонконг се повиши с около 18%, откакто Доналд Тръмп пое президентството, което го прави един от най-добре представящите се борсови индекси в света, за този период. За сравнение, индексът S&P 500 се срина с около 6%, за да изостане от повечето глобални измерители. Инвеститорите се възползват от напредъка на Китай в областта на изкуствения интелект, докато търговските войни на Тръмп подкопават доверието в икономиката на САЩ.

Говорейки в кулоарите на събитие на FT Live в Сингапур в четвъртък, Уонг каза, че някои "разумни" инвеститори все още обмислят дали да инвестират в Китай.

"Все още не мисля, че това е твърда тенденция, но апетитът и интересът бавно се завръщат", каза Уонг. "Доста ясно е какво иска да направи Китай, докато в САЩ има нарастваща несигурност."

Уонг каза през септември, че Amundi остава в "режим на разширяване" в Китай, тъй като базираният в Париж мениджър на активи търси повече таланти, за да укрепи основите си и се подготвя да пусне повече продукти.

"Много сме отдадени на Китай, никога няма да го напуснем", каза Уонг.

Източник: iStock

Уонг заяви още, че Amundi е видял притоци в Азия тази година въпреки някои насрещни ветрове в Китай със забавящата се икономика. Amundi, с 2,24 трилиона евро (2,4 трилиона долара) управлявани глобални активи, управлява съвместно предприятие с Bank of China Wealth Management и има инвестиционно предприятие с Agricultural Bank of China Ltd.

"Съвместните предприятия работят наистина добре", каза Уонг. "Много е важно да имаме някой, който да ни напътства на местно ниво, за да продължим да разкриваме възможностите в Китай."

Изкуственият интелект засилва тезата за инвестиранет в китайски технологични компании

За устойчиви печалби на китайските технологични компании ще са необходими фискални стимули от страна на правителството, според щатската инвестиционна банка Goldman Sachs. Стратезите на финансовата институция казват, че китайските пазари могат да си възвърнат благосклонността сред инвеститорите, развълнувани от засилващата се роля на Китай в историята с ИИ.

Китайските акции изглежда излизат от постпандемичния си сън благодарение на промяна на играта с изкуствен интелект, която може да помогне за привличането на 200 милиарда долара инвеститорски пари тази година.

"Изчисляваме, че широкото приемане на AI може да повиши китайските [печалби на акция] с 2,5% [на] година през следващото десетилетие. Подобряването на перспективите за растеж и може би увеличаването на доверието също може да повиши справедливата стойност на [акциите] в Китай с 15-20% и потенциално да доведе до над 200 милиарда щатски долара портфейлни потоци", каза екип от стратези, ръководени от Кингер Лау, цитиран от Yahoo! Finance.

CSI 300 се повиши с 14% миналата година след три губещи следпандемични години.

Но те са предпазливи. "Колкото и обещаващ да е изкуственият интелект за траекторията на растеж на Китай, ние вярваме, че все още са необходими силни политически стимули за справяне с дълбоко вкоренени макропредизвикателства и стимулиране на устойчиви печалби от капитала."

По-конкретно те казват, че Китай се нуждае от фискален стимул, за да смекчи насрещните тарифи, да помогне за завъртане от външно към вътрешно търсене, да "прекъсне веригата на дезинфлационната спирала" и да се справи с други макро дисбаланси, като всички те ще подкрепят приходите и ще помогнат за удължаване на ралито.

CSI 300 се повиши с 14% миналата година, в сравнение с ръст от 23% за S&P 500, след три години на загуба след пандемията.

Въпреки че акциите в Китай изостанаха през последните години, след пускането на ChatGPT през ноември 2022 г., акциите в САЩ скочиха с 50%, добавяйки 13 трилиона долара пазарна капитализация, казват стратезите.

Данните показват, че американски и международни инвеститори са закупили около 660 милиарда долара в американски акции през последната година, което води до двуцифрени печалби за S&P 500 и Nasdaq Composite и създавайки повече от $10 трилиона пазарна капитализация, според Лау и колегите му.

Оптимизмът около DeepSeek започва да стимулира "значителни притоци" към китайските акции и ако компаниите успеят да увеличат общата си пазарна капитализация с $3 трилиона през следващите 12 месеца, тогава историята с AI може да донесе до $200 милиарда нетни покупки в световен мащаб, казват те. Това би помогнало да се отпуснат консервативните и занижени дялови разпределения към китайските акции от глобалните мениджъри на активи.

Goldman предлага малко повече предпазливост за ентусиазираните инвеститори, отбелязвайки рисковете за китайската история с ИИ относно използването и поверителността на данните, регулирането, националната сигурност, дезинфлационния натиск и потенциалния контрол върху износа на технологии от страна на западните правителства.

Тези рискове вероятно "не са под светлините на прожекторите в момента, когато инвеститорите все още усвояват възходящите изненади от DeepSeek, а преобладаващите оценки на акциите все още не са скъпи", казват стратезите.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.