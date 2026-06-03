Самохвално рекламираните бюджети с дефицит от 3% през последните 5 години са резултат от отложени и прехвърлени към следващата година плащания за милиони и милиарди левове. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев на брифинг след редовното заседание на Министерския съвет, съобщава Нова телевизия.

Той посочи, че финансовата реалност към настоящия момент е дефицит от 7,4% при запазване на действащите политики и без предприемане на мерки за консолидиране на държавните разходи - над €1,5 милиарда.

Донев уточни, че към тях се добавят още 2,2 милиарда лева неразплатени разходи - средства по вече фактурирани, но неплатени дейности. Той ги определи като "разходи, скрити по чекмеджетата" и които едва сега излизат наяве.

Според него новият дълг в размер на €3,8 милиарда е неизбежен и Народното събрание трябва да го гласува до 20 юни.

"Много внимателно следя дискусията, която се разгоря през последните дни по повод очакваната процедура, която Европейската комисия ще обяви с доклада за Европейския семестър - процедура при свръхдефицит. За мен и за "Прогресивна България" това е предизвестен сценарий", отбеляза министърът.

Министърът уточни, че в споменатите 2,2 млрд. лева влизат фактурирани, но неразплатени проекти на Агенция "Пътна инфраструктура", както и проекти на общините, включени в Закона за държавния бюджет на България.

До 30 април тази година служебното правителство е трябвало да представи на Европейската комисия годишен доклад за изпълнението на Националния средносрочен фискално-структурен план за периода 2025 - 2028 г., но не го е направило. Така че всичко ново, с което Европейската комисия ще излезе днес в своя доклад, е на базата на данни за 2025 г.

Министърът изтъкна, че години наред бюджетът е бил поставян под натиск заради безконтролно увеличаване на разходите за заплати в публичния сектор, социални плащания и компенсации за бизнеса и домакинствата. Причината според него е, че управляващите мнозинства са преследвали одобрението на определени обществени групи, но сметката ще бъде платена от всички.

"Увеличаването на разходите за заплати, социални плащания и компенсации не е било обвързано с осигурени източници за тяхното дългосрочно финансиране", посочи още Донев.

По негови думи неефективното управление на публичните средства, корупционните практики, непрозрачните обществени поръчки и липсата на контрол върху разходите допълнително са увеличили натиска върху бюджета. Политическата нестабилност, честите смени на редовни и служебни правителства и липсата на приемственост в приоритетите за развитие и управление на страната също са допринесли за задълбочаването на проблемите и бюджетната несигурност.

"В момента се намираме в деня след края на празненството. Три дни яли, пили и се веселили. Сега предстоят трудните и отговорните решения - тези, от които редовното правителство не бяга. Предстоят ми срещи с представители на национално представителните работодателски и синдикални, както и с браншовите организации, за да обсъдим и предприемем конкретни мерки за консолидация на държавните разходи, така че този прекомерен дефицит да бъде ограничен до приемливи финансови параметри", заяви Донев.

Той предположи, че утре Европейската комисия ще обяви решението си за откриване на процедура при свръхдефицит, с което България ще бъде поставена под наблюдение.