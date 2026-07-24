Парламентът прие на второ четене рамката на държавния бюджет за 2026 г. с планираните приходи, разходи и трансфери и дефицит от 5,7 %, предаде БТА.

"За" гласуваха 125 народни представители от "Прогресивна България", против бяха 84 от останалите парламентарни групи - ГЕРБ-СДС, ДПС, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане". Нямаше въздържали се.

Рамката обаче фиксира приходите и разходите, така че не се очаква да има други промени в текстовете извън одобрените вече, отбелязва БНТ.

Така логично бяха отхвърлени предложенията на опозицията за корекции.

Депутатите приеха бюджетите на съдебната власт, Народното събрание, администрацията на президента, Министерския съвет, Сметната палата, Конституционния съд, Омбудсмана, отделните министерства, държавни агенции и комисии.

Сред важните промени, които властта вече анонсира с Бюджет 2026 са това, че държавните служители започват да плащат 20% от осигуровките си, винетките скачат с 30%, вдига се акцизът на тютюневите изделия и отпада автоматичното актуализиране на минималната работна заплата.

Бюджетът за 2026 година предвижда изтегляне на нов дълг от 10,1 млрд. евро като така общото ниво на дълга ще достигне до близо 38 млрд. Непроменен остава размерът на резерва до 2,6 млрд. евро, като така се гарантират парите за пенсии.