Правителството няма да замразява минималната работна заплата за две години. Ще бъде определен нов размер за минималната работна заплата за 2027 година. Това обяви финансовият министър Гълъб Донев на брифинг пред журналисти във връзка с представяне параметрите на Бюджет 2026.

Предвижда се държавните служители да започнат да плащат личните си осигурителни вноски. Това ще се случи поетапно от 1 август 2026 г. в съотношение 80:20. Следващият етап от 1 януари 2027 г. съотношението ще бъде изравнено - 60 от осигурителя и 40% от осигуреното лице.

Предвижда се разработването на подробен механизъм за поемане на личните осигурителни вноски за размерите в останалите категории лица в специалните закони, касаещи МВР, Министерство на отбраната и др. Прилагането на тези промени в модела на осигуряване за 2026 и 2027 г. за посочените категории лица се предвижда компенсиране на възнагражденията.

Работи се по това за ограничаване разходите за заплати в така наречените изборни длъжности, които се индексират на базата на ръста на средната работна заплата - ограничаване заплатите на бордовете на директорите на болниците.

Предвидени са допълнителни разходи за здравеопазване, образование и култура, както и ще продължи инвестиционната програма на общините. Осигурени са 600 млн. евро за общините.

Целта на правителството е през 2028 г. бюджетният дефицит да бъде до 3% от БВП.

Планира се повишаване на максималния осигурителен доход на до 2300 евро, както и повишаване на максималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии.

Предвижда се от 1 август 2026 г. 30% увеличение на винетните такси и разширяване на тол системата.

Други мерки в бюджета са увеличаване приходите от хазарт с облагане на печалбите от 10% от хазартната дейност от участниците в тези игри.

Мерките в приходната част на бюджета са насочени към ограничаване на сивата икономика и създаване на по-справедлива конкурента среда, намаляване на неформалната икономическа дейност и ключови предпоставки за подобряване на фискалната устойчивост и ефективност на публичните политики.

Капиталовите разходи в план-сметката на държавата ще възлязат на над 9 млрд. евро, като в това число са тези с национално финансиране.

В основния закон ще бъде заложен дефицит от 5,7%.

През 2026 г. се предвижда 37.7 млрд. евро дълг, което е 31.1% от БВП. През 2027 г. 44.7 млрд. евро дълг, което представлява 33.2% и 55.5 млрд. евро за 2028 г., което е 35.2% от БВП на страната. Въпреки внушителните размери на дълга, Гълъб Донев увери, че няма опасност от прекомерно нарастване на дълга. Всичко това ще бъде контролируемо и овладяно в краткосрочен период, за да се върнем в нормалните нива под 3% дефицит в бюджета, както и към балансиран бюджет, уточни финансовият министър.

Към края на 2026 г. минималният размер на Фискалния резерв се очаква да бъде 2.6 млрд. евро - средствата по Сребърния фонд.

Предвижда се още приходите в бюджета да бъдат над 49.6 млрд. евро, а разходите в бюджета 56.8 млрд. евро.

Всички автоматизми в заплатите ще бъдат премахнати. Не може да има политика по доходите, която да е свързана с автоматично нарастване на заплатата, без да се държи сметка на други показатели, допълни Гълъб Донев.

Средногодишната инфлация, която се залага в Бюджет 2026 е 3.6%.

Ръстът на икономиката е 2.9%, като този ръст не може да покрие ръста на разходите, посочи Гълъб Донев.

Политическият контект

По думите на Донев очакваните причини за дефицита в бюджета е заради натрупани дисбаланси в бюджета в резултат на неудържимия разход в областта на персонала, социалните плащания и компенсации, а приходната част на бюджета остава непроменена.

"Не става дума за игра на дефицит, но дефицитът е съвсем реален и при това прекомерен. Наскоро на улицата ме спряха и ме питаха какво е свръхдефицит? Свръхдефицит е това да ти свършат парите 10 дни преди заплатата", посочи финансовият министър.

Той увери, че правителството ще спазва принципите си - няма да се отнемат права и няма да се намаляват доходи. Може да изглежда трудно изпълнимо, но е възможно, ако се подхожда компетентно, добронамерено и отговорно, заяви Донев.