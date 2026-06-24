Комисията за защита на конкуренцията разреши сделката, в рамките на която Eurobank придобива контрол една от знаковите модерни офис сгради на София - Telus Tower.

За интереса на компанията майка на Postbank (която преди ребранда си беше на нашия пазар под името "Пощенска банка") към имота се знае от края на май, когато КЗК обяви, че е била нотифицирана за предстоящата сделка.

Неин обект са дружествата "Ай Енд Би Риъл Естейт" ЕАД и дъщерното "Ибискус Риъл Истейт". Чрез тях до момента гръцката инвестиционна компания в сектора на недвижимите имоти Prodea Investments притежаваше Telus Tower.

Сградата на площад "Македония" беше завършена през 2017 г. от друго известно име от южната ин съседка - GEK Terna, след строеж, продължил дълги години и променил облика на тази част от центъра на София. През 2018 г. беше обявено името Telus Tower - международната компания за изнесени услуги и бизнес процеси иа голям офис на тази локация.

GEK Terna продаде сградата на Prodea през 2019 г. за 78,6 милиона евро.

"От гледна точка на придобиващото контрол предприятие придобиването на търговската сграда Телус Тауър, основна част от имуществото на "АЙ ЕНД БИ РИЪЛ ЕСТЕЙТ" ЕАД, както и на имота на дъщерното му дружество "Ибискус Риъл Естейт" ЕООД, е част от стратегически инвестиционен план за балансиране на портфейла на "Юробанк" в България чрез диверсификация на активите. Придобиването на бизнес сграда с утвърдено положение и на атрактивна цена би довело до стабилен поток от приходи от отдаване на офис площи под наем", посочват от КЗК.

В мотивите към решението си посочват, че гръцката Eurobank няма нито пряко, нито непряко присъствие на пазара на недвижимости в България, като чрез "Юробанк България" държи имоти единствено за целите на банковата си дейност.

Затова и според регулатора участниците в сделката развиват дейност на различни продуктово-географски пазари и няма риск за конкуренцията.

Решението подлежи на обжалване, но е с предварително изпълнение.