Postbank организира заедно със свои ключови партньори уникален спортен спектакъл с двубой между две от звездите на световния тенис - най-успешният български тенисист в историята и дългогодишен посланик на бранда Григор Димитров и гръцкия любимец на публиката Стефанос Циципас.

Събитието, което ще събере близо 12 000 човека на 12 юни в зала Арена 8888 в София, ще се проведе под патронажа на Президента на Републиката г-жа Илияна Йотова.

Уникалният тенис двубой ще бъде предаван на живо в ефира на bTV.

Зрителите ще се насладят на комбинация от тенис на най-високо ниво и зрелищна сценична концепция. Мащабно светлинно шоу и атмосфера на спортен дух ще превърнат Postbank Tennis Gala в едно от най-запомнящите се международни спортни събития на годината. На корта ще излязат играчи, които през последното десетилетие са сред най-разпознаваемите лица на ATP тура. Григор Димитров, достигал до №3 в световната ранглиста и носител на титлата от Финалите на ATP, е един от най-елегантните играчи на съвременния тенис. Стефанос Циципас, финалист на Roland Garros и Australian Open, с дългогодишно присъствие в топ 10 на света, също е сред най-атрактивните тенисисти през последните години.

Двамата вече имат изградено оспорвано съперничество на корта, като са се срещали нееднократно на най-големите турнири в света, включително на Roland Garros и в надпревари от сериите ATP Masters 1000. Последният им двубой датира от 2023 г. на полуфиналите на мастърса в Париж, което прави предстоящата среща в София още по-очаквана за феновете на тениса.

Част от събраните средства ще бъдат дарени на Фондация "Григор Димитров" и насочени към инициативи, подкрепящи развитието на деца и млади таланти. Подкрепата за младите хора е дълбоко заложена и в корпоративната философия на Postbank с увереността, че техните мечти са основата на бъдещето, което всички желаем да видим.

Събитието се реализира с генералната подкрепа на Visa, съдействието на Nexo, Булстрад, Булстрад Живот и ПОК "Доверие". Партньори на тенис галата са още Samsung, A1, Системата на Кока-Кола в България, INSA Oil, Asebo, Mellon Bulgaria, CSoft, Printec Group, Pixels, Kalistratov Group, SOT161, Grand Plaza Mall, Mundus services.

Продажбата на лимитиран брой билети ще стартира на 4 май в мрежата на eventim.bg.