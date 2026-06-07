Temple Bar е известен като туристическа дестинация на Дъблин с главно Т. Много хора посещават както прословутия пъб, така и целия район около него заради барове, ресторанти и нощен живот. Всъщност районът разполага и с много културни места, с 24 различни художествени организации със седалища тук, сред които Ирландския филмов институт, The Temple Bar Gallery, Smock Alley Theatre и детския център за изкуства The Ark, разказва ирландската RTE.

Наистина измина дълъг път, откакто районът беше известен със запуснатост и беше предназначен за реконструкция.

Мартин Харт, главен изпълнителен директор на Temple Bar Company, казва, че Националният транспортен опретор CIE е планирал автогара за района и е закупил много имоти през 60-те и 70-те години на миналия век. Докато се чака развитие, CIE отдава имотите на много ниски, краткосрочни наеми. Това доведе до разпространение на алтернативни облекла и магазини за грамофонни плочи, както и нови ресторанти.

Центърът за изкуства Project е създаден зад театър Olympia през 1975 г., внасяйки радикално предимство на сцената на изкуствата, когато поема бивша печатница.

Галерията Temple Bar е последвана през 1983 г., като художниците превземат бивша фабрика за ризи. Бизнес група се формира и на Crown Alley, включително кафенето Bad Ass. Един Taisce направи предложение, призоваващо за опазване на архитектурното наследство на района.

Въпреки това Dublin Corporation все още планира автогара за Temple Bar, докато изготвя проектоплана си за развитие от 1987 г. Хоуи беше този, който се закле, че "няма да допусне CIE близо до мястото" и през 1991 г. беше приет Законът за преустройство и обновяване на Temple Bar.

Той направи Temple Bar юридическо лице и определи границата му като Dame St на север, Quays на юг, Westmoreland St на изток и Fishamble St на запад.

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Мери Харкин притежава магазина за риболовни принадлежности на Rory, в средата на Temple Bar, който първоначално е открит от баща й през 1959 г. Тя смята, че районът се е подобрил, особено с повече хора и бизнес в него.

"Мисля, че с пазарите там идват повече хора. По-привлекателно е хората да влязат", кавза тя.

"Фактът, че всички галерии са безплатни, това просто привлича повече хора, туристи и ирландци, в района. Има много повече независими магазини, независими пекарни и кафенета, така че, знаете, това е хубаво място за разходка."

Районът има своя собствена история, с театър Olympia от 19-ти век и бар Palace, някога най-известната литературна кръчма в града.

Пади Дънинг, директор на музикалното заведение Button Factory и музея на рокендрола, които наскоро спечелиха награди, е в района от 40 години. За първи път идва в Temple Bar като 18-годишен. Наема сграда от CIE, за да създаде зала за репетиции за групата си.

Дънинг разказва, че в района има много повече от ергенски и момински партита. Той посочва собствените си начинания, включително колеж за звуково обучение, звукозаписни студия, магазин за плочи и уеб радиостанция Rock. Факт е, че районът все още е известен предимно като туристическа зона и със своите кръчми. Пъбът Temple Bar е световно известен, тъй като екстериорът и интериорът му се предават на живо в мрежата 24 часа в денонощието.

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Собственикът Том Клиъри казва, че целта му винаги е била да осигури автентично ирландско изживяване. Той споделя, че кръчмата разполага със специална стая за избор на уиски, непринудено хранене и ирландска музика, която звучи ден и нощ. Казва, че получава писма от хора от цял ​​свят, които се радват на преживяването.

Клиъри е категоричен, че огромният ръст в туризма идва благодарение и на Ryanair, която отвори европейските пазари.

The Temple Bar Pub първоначално е бил малък местен бар, наречен Flannerys of Temple Bar, като неговата метаморфоза е пример за огромната промяна на мястото, на което се намира. И въпреки че районът на Temple Bar има своите критици, повечето са съгласни, че той изглежда доста по-добре в днешния си вид, отколкото ако беше...автогара.