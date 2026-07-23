Обикновено плановете за лятната почивка включват някоя хижа в планината, море, освежаващи напитки и пясък.. но от плажа, а не от пустинята. Заради високите температури през лятото, които достигат до 50 градуса по Целзий, Обединените арабски емирства не са най-привлекателното място за туристите. Военните действия, водещи се в близост, не подобряват условията за сектора в страната. Поради тази причина управляващите на Дубай стартират кампания за привличането на повече посетители през идните месеци.

В периода между 20 юли и 31 октомври жителите, които привлекат нови посетители в емирството, ще получат 3000 дирхама (близо 716 евро) под формата на отстъпки за хотелски престой или ваучери за ресторанти, увеселителни паркове и други атракции.

За да се възползват от финансовия стимул, местните граждани трябва да регистрират близките и приятелите си в специална онлайн платформа, за да обявят посещението им.

Най-вероятно кампанията "Поканата в Дубай" е част от по-мащабен план на управляващите за диверсифициране на икономиката, увеличавайки приходите от сектори, различни от добива и търговията с горива.

Годишно емирството привлича 19,5 милиона туристи, включително известни личности от целия свят. В началото на войната между САЩ и Иран, когато туристическият сезон беше в разгара си, ОАЕ бяха сред най-засегнатите косвени жертви на иранските ракети и дронове, които поразиха хотели и принудиха туристите да напуснат. В момента голяма част от клиентите са местни граждани, съобщава AFP.

Макар досега правителството да е отпуснало 586 милиона евро помощи за туристическия бизнес, за да намали последиците от войната, това се оказва недостатъчно. Според официалното съобщение "Поканата в Дубай" цели ангажирането на местните с проблемите на сектора и превръщането им в посланици на местния бизнес и емирството.