Проектът Trump Tower в румънския град Клуж-Напока, известен с най-скъпите цени за строителство на имоти в съседна Румъния, получава зелена светлина чрез важни лицензи, предават местните медии. Вторият етап от развитието на проекта получи необходимите одобрения съгласно Зоналния градоустройствен план на кметството на Клуж-Напока, според съобщение, цитирано от Actual de Cluj.

Разработчикът SDC Imobiliare представи документацията за проекта на срещата на 19 март. Архитектът Андрей Варга показа, че проектът включва колективно жилищно настаняване, образователни функции и хотелска кула с 30 етажа.

Документацията предлага и корекции на първоначалния генерален план, включително преместване на зелени площи и образователни зони, промяна на етапите на развитие и въвеждане на допълнителни разпоредби за опазване на околната среда, без да се променят основните градоустройствени показатели, одобрени преди това.

Източник: iStock Клуж-Напока, Румъния

В зоната, определена за колективно жилищно настаняване, са разрешени и третични и туристически функции, със сгради, които могат да достигнат до 30 етажа и приблизително 140 метра височина. Зоната за колективно жилищно настаняване ще има височинен режим до 36 метра (10-11 етажа), а сградите за обществени институции и услуги ще имат максимална височина 12 метра. Зелените площи ще заемат най-малко 40% от жилищната площ.

Отделно са предвидени зони за обществени институции и услуги, където могат да се изградят образователни звена, включително детска градина, както и други обществени съоръжения, заедно с повърхности, предназначени за зелени пространства, свързани с пътните артерии.

Кметът на Клуж Емил Бок подкрепи инвестицията и изрази подкрепата си за вертикално развитие и диалог с инвеститори, които имат финансовия капацитет да реализират подобни проекти в Клуж-Напока. "Тези проекти не се правят за 10 години, а за векове.

Райони, които сега изглеждат периферни, ще станат перицентрални след 50 години, може би дори след 30 години. Ако някой иска да реализира проекта, нека го направи, но при спазване на условията", каза Емил Бок, цитиран от Actual de Cluj.

Проектът SDC Imobiliare беше представен в края на миналата година в Кан под името "Trump International Cluj-Napoca". Комплексът ще включва жилищни кули с приблизително 10 етажа, търговски център и 30-етажна хотелска кула, централният елемент на инвестицията.

В проекта участва Ерик Тръмп, синът на президента на САЩ Доналд Тръмп, чрез The Trump Organization, както официално съобщи американската компания. Американстото издание New York Times също подробно описа плановете на организацията в Румъния.

"Създаването на проекта би поставило името на г-н Тръмп върху луксозни апартаменти и голф игрище недалеч от неформален лагер, където ромите са били ефективно изгонени да живеят до токсични боклуци", пишат авторите Ребека Р. Руис и Андрей Петре в статия, подчертавайки противоречията и споровете, съпътстващи инициативата.