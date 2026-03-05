След години на отлагания парламентът най-накрая прие на второ четене дългоочакваните промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвежда системата на т.нар. мултифондове. Новият модел ще позволи средствата за втора и трета пенсия да се инвестират при различни нива на риск, което според поддръжниците на реформата ще даде възможност за по-висока доходност на спестяванията.

С промените към универсалните пенсионни фондове се създават три типа подфондове - динамичен, балансиран и консервативен. Те ще се различават основно по това каква част от активите могат да се инвестират във финансови инструменти с по-висок риск. При динамичния подфонд до 90% от средствата може да се влагат в инструменти с променлив доход, при балансирания - до 55%, а при консервативния - до 25%.

Новите правила задължават пенсионноосигурителните дружества да оценяват инвестиционния риск, който всеки осигурен е готов да поеме. Това ще става чрез специален въпросник, който ще определя рисковия профил на клиента. На тази база дружеството ще трябва да го информира и консултира за подходящия подфонд.

Осигурените лица ще могат свободно да избират в кой подфонд да се включат. Изключение ще има за хората, на които им остават по-малко от три години до пенсиониране - техните средства задължително ще бъдат насочвани към консервативен подфонд.

Ако човек не направи избор, ще се прилага служебно разпределение според възрастта. До 50-годишна възраст спестяванията ще се насочват към динамичен фонд, между 50 години и три години преди пенсия - към балансиран, а в последния етап преди пенсиониране - към консервативен.

Промените предвиждат и постепенно намаляване на таксите и удръжките в пенсионните фондове, като очакванията са те да бъдат намалени приблизително наполовина в рамките на следващите десет години. Освен това се затягат изискванията към пенсионноосигурителните дружества и инвестиционните посредници.

В приетите промени е заложено и поетапно намаляване на таксата върху осигурителните вноски към пенсионните фондове. Още през 2026 г. тя трябва да бъде понижена до 3,75%, през 2027 г. - до 3,59%, а след това ще продължи да намалява постепенно, докато достигне 2,10% през 2032 г.

В крайна сметка текстовете бяха подкрепени от ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС-НН, АПС и ИТН. БСП гласува против, МЕЧ и "Величие" се въздържаха, а "Възраждане" не участваха във финалното гласуване.

Новите разпоредби са сред най-сериозните промени в пенсионната система през последните години и целят да дадат по-голяма гъвкавост и по-добра доходност на пенсионните спестявания.