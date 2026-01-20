Общо активите на пенсионните фондове във втория и третия стълб към края на 2025 г. надхвърлят 31,2 млрд. лева (близо €16 милиарда), показват предварителни данни на пенсионноосигурителните дружества. Информацията е предоставена от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) и цитирана от БТА.

Само за последните 3 години (2023-2025) натрупаната инвестиционна доходност по всички пенсионни фондове надхвърля 5,5 млрд. лева (над €2,8 милиарда), което подчертава устойчивия принос на допълнителното пенсионно осигуряване към дългосрочните спестявания на осигурените лица.

През 2025 г. универсалните пенсионни фондове реализират средна годишна доходност от 6,26%, при 5,22% през 2024 г. и 8,15% през 2023 г. Още по-висока е доходността при доброволните пенсионни фондове - средно 8,07% за 2025-а, спрямо 6,41% година по-рано и 7,87% през 2023 г.

Данните потвърждават, че пенсионните фондове продължават да създават реална дългосрочна стойност за осигурените лица, въпреки динамичната икономическа и пазарна среда, заявяват от БАДДПО.