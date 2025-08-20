Нетните активи на фондовете под управление на пенсионните дружества достигат 28,767 млрд. лева през първото полугодие на 2025 г., като това е ръст със 7,65% за периода, показват данните на Комисията за финансов надзор.

28,485 милиарда лева са нетните активите на пенсионните фондове, а останалите средства са на фондовете за извършване на плащания.

Темпът на нарастване на нетните активи се различава по видове пенсионни фондове. Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 7,86 на сто спрямо края на 2024 г. Следват професионалните пенсионни фондове и доброволните пенсионни фондове с ръст за същия период от съответно 5,91 на сто и 3,93 на сто. Отчетеният ръст от доброволния пенсионен фонд по професионални схеми за периода е 3,65 на сто.

Брутните постъпления от осигурителни вноски в пенсионните фондове през първото полугодие на 2025 г. са общо 1,616 милиарда лева и се увеличават с 12,66 на сто в сравнение с първото полугодие на 2024 г. Постъпленията от осигурителни вноски в универсалните пенсионни фондове регистрират ръст от 12,62 на сто, а в професионалните пенсионни фондове 10,78 на сто.

Най-висок ръст в постъпленията от осигурителни вноски се наблюдава при доброволните пенсионни фондове - 16,55 на сто, а в доброволния пенсионен фонд по професионални схеми се отчита слабо намаление в постъпленията от осигурителни вноски.

Към 30 юни участниците във всички фондове, управлявани от пенсионноосигурителните дружества, са 5 131 626 души, като 5 096 203 от тях са осигурени лица в пенсионните фондове.

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания в края на юни са 34 673, от които 6764 пенсионери и 27 909 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. Средният размер на изплатените т.нар втори пенсии през първото полугодие на 2025 г. е 233,88 лв., а средният размер на разсроченото плащане 511,49 лв.

Допълнително има четирима пенсионери от професионални фондове и 746 - в доброволни пенсионни фондове.