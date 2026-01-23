Kaufland България продължава да разширява портфолиото си от устойчиви енергийни решения с въвеждането в експлоатация на 12-ата си фотоволтаична инсталация в страната. Системата е изградена на покрива на един от най-новите хипермаркети на веригата в столичния квартал "Военна рампа" и е част от дългосрочната ESG стратегия на компанията за намаляване на въглеродния отпечатък и по-ефективно управление на ресурсите.

Фотоволтаичната инсталация включва 438 панела с обща мощност от 200 kWp. Очакванията са произведената "зелена" енергия да осигурява между 15 и 20% от годишното електропотребление на филиала, което ще доведе до съществено намаляване на разходите за електроенергия на обекта.

Източник: Kaufland България

Годишното производство на електроенергия от инсталацията е еквивалентно на потреблението на около 50 домакинства, а спестените въглеродни емисии се изчисляват на приблизително 120 тона годишно.

"Зелени заедно" е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса. Научете повече тук: zelenizaedno.bg

С пускането в експлоатация на фотоволтаиците във "Военна рампа" общата мощност на фотоволтаичните системи на Kaufland България достига 2 386 kWp. Всички 12 инсталации на компанията заедно произвеждат обща електроенергия, съпоставима с годишното потребление на три филиала на веригата.

Филиалът Kaufland-Военна рампа е 19-ият хипермаркет на компанията в София и 69-ият от общо 70 в страната, реализиран с инвестиция от над 36 млн. лв. (18,41 млн.евро). Магазинът е изграден съгласно изискванията на международния стандарт EDGE, гарантиращ минимум 20% по-висока енергийна ефективност.

Източник: Kaufland България

За отопление и охлаждане се използва високоефективна термопомпена система с хладилен агент пропан - екологично решение с нисък въглероден отпечатък. Прилежащата площ на магазина от над 5200 кв. м е оформена като зелен градски остров с повече от 140 новозасадени дървета, които подобряват микроклимата в района.

Източник: Kaufland България

С внедряването на фотоволтаични системи, енергийно ефективни технологии и устойчиви решения в своите обекти, Kaufland България последователно реализира политиката си за отговорно развитие и опазване на околната среда, в съответствие с корпоративната философия на компанията.

За Kaufland България:

Kaufland България е търговската верига на дребно с най-богат асортимент от 24 хил. хранителни и нехранителни стоки. Годишният оборот на компанията е от над 2 млрд. лв. Тя е един от най-големите частни работодатели в страната с екип от близо 7900 служители. През 2025 г. компанията разполага с 70 хипермаркета в 35 града.

От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото "Действията носят промяната" се ангажира с различни социални и екологични дейности - от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.