Румънската държавна авиокомпания TAROM е изправена пред решаващ етап от преструктурирането си. Властите в Букурещ предупредиха, че компанията повече няма право да получава държавна помощ и може да бъде оставена да фалира, ако не стане печеливша до края на 2026 г.

"Това е последният шанс за TAROM. Законно вече не можем да им даваме пари", заяви председателят на румънския Съвет по конкуренция Богдан Кирицуо пред Agerpres.

Компанията изпълнява одобрен от Европейската комисия план за преструктуриране, който включва държавна помощ в размер на €95,3 милиона под формата на капиталова инжекция и опрощаване на дългове. В замяна Брюксел е поставил строги условия - намаляване на флота от 18 на 14 самолета, орязване на маршрутите и достигане на икономическа жизнеспособност до края на 2026 г.

Въпреки спасителния план, финансовото състояние на компанията остава тежко. Според данни на profit.ro през 2025 г. TAROM е отчела загуба от около €30 милиона, въпреки че през първите 8 месеца на годината е била на символична печалба от €5 милиона.

От 2008 г. насам авиокомпанията практически не е реализирала печалба от основната си дейност. Единствената отчетена положителна година е 2024 г., когато дружеството записва печалба от 286,9 млн. леи, но тя е постигната основно благодарение на държавна помощ и продажба на активи и самолети. Само от тези сделки стойността на активите на компанията е намаляла с около 215 млн. леи.

За периода след 2008 г. натрупаните загуби на TAROM възлизат на приблизително 2,8 млрд. леи.

Важно е да отбележим, че към момента именно TAROM е единствената авиокомпания, която извършва редовни полети между Букурещ и София, което прави връзката между двете столици пряко зависима от бъдещето на превозвача. Каквото и да се случи с компанията, съдбата на тази линия остава неясна.

По думите на Кирицуо, фалитът остава "краен сценарий", но подобни случаи вече е имало в Източна Европа. Той посочи като примери България и Унгария, където националните авиопревозвачи прекратиха дейност след продължителни финансови проблеми.

Другият възможен вариант пред TAROM е привличането на стратегически инвеститор или партньор. Според румънските власти обаче подобен сценарий изглежда труден за реализиране заради кризите в авиационния сектор след пандемията и допълнителното напрежение, породено от конфликтите в Близкия изток.

"Една компания не може да губи пари 20 години поред", категоричен бе Кирицуо.