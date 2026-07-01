От Малката до Голямата Виена - така върви развитието на българския е-комерс интегратор euShipments.com. Създадената в Русе компания, която от март е мажоритарна собственост на Австрийските пощи, обяви откриването на нов голям фулфилмънт център.

Не къде да е, а във Виена - и това е третата нова база само в рамките на 2026-а.

Центърът е със складова площ от 22 050 квадратни метра, като плановете са постепенно euShipments да разгръща операциите си на все по-голяма площ от него. Инсталирани са автоматизирани системи за съхранение, както и роботи с изкуствен интелект, които могат да разпознават и обработват товари до 30 килограма с 97% успеваемост.

Налице са общо 40 товаро-разтоварни рампи за камиони и директна връзка с мрежата на Австрийските пощи. Целта е онлайн търговците да могат да позиционират стоките си възможно най-близо до клиентите в Австрия, Германия и Централна Европа.

"Стартирахме първия австрийски център за изпълнение на поръчки на euShipments.com за рекордно кратко време. Това означава, че с един-единствен договор и чрез единен интерфейс местните малки и средни предприятия вече могат бързо и лесно да продават продуктите си в повече от 27 европейски държави. По този начин не само подкрепяме австрийските онлайн търговци в този изключително труден момент, но и им даваме възможност да продължат да се развиват", коментира Петер Умундум, заместник-изпълнителен директор по пощенски пратки и логистика в Австрийските пощи.

По-рано през годината заработиха още две бази с обща площ от 15 000 квадратни метра - в Италия (Болцано) и в Испания (Барселона).

euShipments.com е с приходи от над 51 млн. евро за 2025 г., над 400 служители, 10 собствени фулфилмънт центъра, партньорства с над 1300 онлайн търговци и над 60 местни куриерски компании из всички членки на ЕС.

Резултатите я поставиха на осмо място в категория "Логистика" на класацията FT1000 на Financial Times и Statista за най-бързо развиващите се компании в Европа.