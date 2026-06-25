Може ли един от най-големите държавни мастодонти, затънал в дългове и системни проблеми, да бъде спасен? Руската Държавна дума даде зелена светлина на безпрецедентен план за реанимация на "Почта России" с нов законопроект.

Документът, приет на първо четене, предвижда радикално преструктуриране на държавния оператор, за да се спре натрупването на загуби, предава Ведомости.

Пред депутатите министърът на цифровото развитие Максут Шадаев призна, че ситуацията е критична. От 2022 г., с началото на войната в Украйна, обемът на международните пратки е намалял наполовина, а агресивната експанзия на частните маркетплейси буквално е превзела пазара.

За последните шест години мрежата от алтернативни пунктове за вземане на поръчки в страната е скочила десетократно - до над 300 000 локации, изолирайки пощите.

Изгубената битка с частните куриери

Това напомня до голяма степен и за положението у нас.

"Български пощи" са изправени пред идентична криза - натрупани дългове, остаряла тромава база, и масиран отлив на потребители към гъвкавите вериги от офиси и автомати на частните куриерски компании.

Държавният ни оператор се е превърнал в заложник на липсата на модернизация, докато пазарът на онлайн търговията и пратките отдавна е превзет от по-бързите частни алтернативи.

Източник: iStock Доставчици вървят по улиците на Москва

Днес в цяла Русия има около 40 000 пощенски клонове, 24 000 от които са разположени в селските райони, припомни държавния секретар и заместник-ръководителя на департамента Иван Лебедев.

В същото време 13 500 клона са разположени на места, където живеят по-малко от 500 души, подчерта той, цитиран от Ведомости.

Дигитализацията

Предложение от края на 2025 г. предвиждаше пълна дигитализация, при която всички известия за пратки и плащания ще се получават онлайн през мобилното приложение или държавния портал "Госуслуги".

Освен това проектът даваше право на пощенските клонове да продават безрецептурни лекарства и позволява на големите маркетплейси да използват пощенската мрежа като свои пунктове за доставка на стоки.

Тази идея така и не бе внесена в Държавната дума.

Внесеният от правителството в началото на юни нов законопроект на Министерството на цифровото развитие предвижда създаването на "цифрови пощенски кутии" за граждани и бизнес за обмен на юридически значими документи. Документът официално регламентира електронната система на "Почта России".

Министър Шадаев поясни, че Руските пощи получават ексклузивното право да доставят електронни препоръчани писма в личните профили на потребителите в "Госуслуги". Услугата ще бъде напълно безплатна за физическите лица, но платена за бизнеса, който все още масово разчита на хартиени писма за юридически съобщения.

Очаква се това да се превърне в сериозен източник на допълнителни приходи за пощенския оператор - до 10 милиарда рубли годишно (ок. 118 млн. евро).

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Документът също така предвижда промяна в процедурата за използване на пощенски кутии в жилищни сгради. Според измененията управляващите компании, организациите за снабдяване с ресурси и организациите, избрани от общото събрание на собствениците на помещения, ще могат да поставят кореспонденция в тях, пише още медията.

Критики

Проектът обаче срещна сериозна съпротива в Държавната дума. Комитетът по строителство предупреди, че преминаването към електронни сметки за комунални услуги крие риск от забавяне на плащанията и трупане на дългове поради липса на интернет или ниска дигитална грамотност сред част от населението.

Депутатите разкритикуваха и дублирането на функции с вече съществуващата система, като поискаха отпадане на промените в Жилищния кодекс.

На свой ред Комитетът за защита на конкуренцията алармира, че даването на монопол на държавния оператор за доставка на юридически съобщения ще унищожи бизнеса на над 200 алтернативни частни куриери, които в момента обслужват държавните поръчки.