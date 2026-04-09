Руснаците са намалили плановете си за пътувания в чужбина, както за предстоящия Великден, така и по принцип, след избухването на войната между САЩ и Израел с Иран в края на февруари. Търсенето и резервациите рязко спадат през първото тримесечие, показват данни от индустрията.

Конфликтът в Близкия изток, ключов център за руските туристи, заедно с нарастващите разходи за пътуване, намаляват търсенето, въпреки че секторът показа признаци на възстановяване по-рано тази година. Търсенето на услуги на туристически агенции е спаднало с 6% на годишна база през януари-март, докато резервациите за чуждестранни хотели са намалели с 18%, според данни на MTS Bank, цитирани от бизнес изданието "Комерсант".

Анализатори от оператора на фискални данни Platform OFD"s Chek Index също съобщават за подобна тенденция.

Спадът бележи рязък обрат спрямо февруари, когато транзакциите в туристическите агенции все още бяха с 11% по-високи, отколкото година по-рано. Затварянето през март на Обединените арабски емирства и други популярни дестинации в Близкия изток доведе до свиване на туристическия пазар с поне 30%, каза пред "Комерсант" Мая Ломидзе, изпълнителен директор на Асоциацията на туроператорите на Русия (ATOR).

Руският туроператор "Русский експрес" отчете 35% спад в общите продажби на годишна база през март.

"Вътрешният туризъм не успя да компенсира по-слабото търсене в чужбина. Резервациите за пътувания в Русия намаляха с 4-5% през първото тримесечие", коментира Сергей Ромашкин, генерален директор на туроператора "Делфин".

Някои дестинации отбелязаха по-рязък спад, като броят на посетителите в Сочи намаля с 8%, а в Дагестан - с 20%. Туроператорите свързват спада във вътрешните пътувания с отслабващата покупателна способност сред руските потребители.

Египет се очерта като най-популярната чуждестранна дестинация през първото тримесечие, като представлява 31% от общите продажби, според туристическата услуга Sletat.ru. Делът му се е увеличил с 10,5 процентни пункта спрямо предходната година, вероятно отразявайки промяна от страна на туристите, които преди това са предпочитали ОАЕ.

Делът на Турция е до голяма степен непроменен на 18,4%, докато Тайланд е около 12%, също като цяло стабилен на годишна база. Делът на Китай почти се е удвоил до 4,8% от 2,6%. Търсенето постепенно се възстановява, но остава ограничено от по-силната рубла и покачващите се цени на самолетните билети, причинени от по-високите разходи за гориво.

В началото на април туроператорите започнаха да получават допълнителни сметки за горивни такси от авиокомпаниите за предварително резервирани пътувания. Средната такса възлиза на 57 долара за двуместна екскурзия до Египет, 119 долара за Тайланд и 161 долара за Виетнам, съобщава ATOR.

Тези разходи допринасят за по-широкото увеличение на цените. Средната транзакция за услуги на туристическа агенция се е увеличила с 9% на годишна база до 74 000 рубли (930 долара) през първото тримесечие, според Chek Index.