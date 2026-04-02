Руският граждански самолет Ил-114-300 завърши летателните изпитания, а съпътстващата документация е представена за преглед в Авиационния регистър на страната, заяви пред министърът на промишлеността и търговията на Русия Антон Алиханов по време на Международния форум за транспорт и логистика, съобщи Прайм.

По думите му, "летателните изпитания са напълно завършени, относно основните изменения в Ил-114-300 на компанията "Ил" и съответните документи са изпратени за преглед в Авиационен регистър. След прегледа на документацията се очаква "Росавиация" да издаде одобрение на основната модификация".

Министърът отбеляза, че сключването на договори за покупки на самолета ще зависи от сертифицирането. А предварителното сертифициране на Ил-114-300 се очаква още през май тази година. Вече има три договорени самолета, които ще бъдат доставени тази година.

"Под ръководството на двама вицепремиери на Русия наскоро се проведоха редица съвещания за осигуряване на преференциално финансиране за закупуване на втората партида самолети. Така се цели и създаване на постоянен механизъм, който да осигури постоянен източник на финансиране за преференциален лизинг, достъпен за купувачите в Русия", отбеляза Алиханов.

Самолетът Ил-114-300 е модернизирана версия на турбовитловия самолет Ил-114. Той е предназначен да замени по вътрешните дестинации остарелите самолети Ан-24, както и самолети от подобен клас, произведени в чужбина, като ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).