Wizz Air обяви, че започва да извежда от експлоатация своите теснофюзелажни самолети с голям капацитет Airbus A321ceo. Става дума за 41 машини, придобити на лизинг след декември 2016 г.
"По-голямата част от флотилията на Wizz Air от модела A321ceo в момента обслужва мрежата от бази на Wizz Air Hungary, като част от нея оперира и под флага на Wizz Air Malta. Самолетът, който напуска флотилията днес, е едва на девет години - с около шест години по-малко от средната възраст на търговските самолети в световен мащаб", се посочва в официалното съобщение.
Целта на Wizz Air е да стандартизира своята флотилия от 262 Airbus A320 и A321 самолета около neo технологията на производителя. Те са 15-20% по-икономични, имат по-модерен салон и вече съставляват 75% от авиопарка.
Така средната възраст на самолетите на Wizz Air в момента е едва 4,57 години.
Последният A321ceo ще напусне нискотарифния превозвач до март 2029 г.