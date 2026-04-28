На фона на конфликта в Иран и кризата с горивата Wizz Air представи първите резултати от своя тригодишен план Custom First Compass на стойност 14 милиарда евро, който не само цели да подобри условията за клиентите, но и се оказва стратегическа стъпка в контекста на последните събития.

Според Иън Малин - главният търговски директор на Wizz Air, през последните години компанията е успявала да се адаптира към световни кризи като пандемията, нестабилни финансови пазари и няколко военни конфликта. На този етап смята, че рискът, който е поела тогава с поръчката на нови самолети, днес се отплаща, като 75% от флотилията е с нова технология - по-скъпа при купуване, но по-изгодна за поддръжка.

"Разбира се, макар че сме загрижени за ситуацията, ние сме оптимисти, че нашата подготовка, инвестициите и изборите, които направихме, поставяйки клиента на първо място, ще ни помогнат да се справим с това по-добре от всеки друг", обяснява той за действащата ситуация в Иран.

По отношение на опасността от недостиг на горива Иън Малин съобщи, че към днешна дата компанията не изпитва подобна кризисна ситуация. Дори да се стигне до липси в някои региони "можем да заредим гориво на различно летище, да долетим и след това да се върнем, избягвайки смущения", обясняват от Wizz Air. От друга страна, все още е трудно да се коментира какво би се случило при по-продължителни проблеми с доставките.

"Имаме кредитни линии с банки, които ни позволи да въведем политики за управление на риска и ни предпазват от внезапни скокове в цената на горивата. Така че, докато цената на горивото през последните няколко месеца се е увеличила повече от два пъти, това не се случи за нас... Няма да добавяме допълнителни горивни такси - ако цените (бел. ред. - на билетите) се повишат, те ще се повишат по-малко с Wiz".

По отношение на възможността компанията да изпълнява полети до САЩ по време на Световното футболното първенство от Wizz Air съобщиха, че проучват нагласите на клиентите, както и партньорството с други бизнеси.

"Ще го направим, ако е финансово осъществимо с чартърните полети, а ако не е - в крайна сметка няма да го направим, защото смятаме, че можем да използваме този самолет и за други цели."

Част от плана Custom First Compass всъщност засяга подобряването на икономичността на самолетите, чрез нови технологии в двигателите до по-леки материали за корпуса и седалките, което предполага понижаване на разхода на гориво и отделените въглеродни емисии.

"Всичко, което правим сега, е фокусирано върху това да се опитаме да намалим разходите си, за да можем да поддържаме ниски цени в среда, в която всичко става все по-скъпо", обяснява търговският директор на компанията.

Положително за настоящата криза се оказва и решението на превозвача да намали полетите си в Азия (едва 5% от пътуванията са засегнати от затвореното въздушно пространство) и да се концентрира върху развиване на мрежата си в Европа, което позволява отварянето на нови бази и увеличаване честотата на полетите до по-популярни дестинации.

"Не се опитваме да се конкурираме с трансатлантическия пазар, нито с традиционните превозвачи...Опитваме се да създадем наша собствена местна авиокомпания."

Някои от нововъведенията, в резултат на плана Custom First Compass, са Wizz Class - бизнес класата на компанията, Wizz Link - система, която позволява по-бързото и лесно резервиране на полети, както и абонаментни планове с отстъпки.

От комуникационна гледна точка стартирането на партньорски отношения с туроператорски агенции и внедряването на дигитална платформа помага на Wizz Air да намали неудобството за клиента при възникнали проблеми с полета.

Като положителен резултат превозвачът отчита повишаването на оценката на удовлетвореност на клиентите от 72% на 77%, както и работата с неправителствени организации и постигането на разнообразие в екипите (над 100 националности и достигане на 40% жени във висшия управленски екип и по-висок брой жени пилоти от средните стойности в световен мащаб).

Част от целите на компанията за 2026 година включват достигането на 80 милиона пътници и до 1200 полета през летния сезон - 20% повече от миналогодишния брой.

В дългосрочен план Wizz Air цели намаляване на въглеродните емисии с 25% до 2030 г. и постигане на нулеви нива до 2050 г., като стратегията им се основава на експлоатацията на новите A321neo, които осигуряват повече места, по-малък разход на гориво и съответно - по-ниски цени за потребителите. За тази цел се оптимизира цялата верига на производство и се разработва устойчивото авиационно гориво.

Въпреки проблемите, от компанията очакват натоварено лято и съветват пътниците да планират пътуванията си предварително.